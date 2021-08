Brødrepar vant gull i junior-NM i friidrett

Flere sørlendinger gjorde seg bemerket i junior-NM i friidrett i helga. Weinberg-brødrene Myron og Fabian tok gull i henholdsvis spyd og diskos.

Myron Weinberg (t.v.) og Fabian Weinberg (t.h.) tok hver sin gullmedalje i junior-NM. Foto: Privat

KRISTIANSAND/ASKØY: – Det var gode forhold, kroppen føltes bra og det ble et godt mesterskap. Det er ganske stort å vinne NM, forteller Fabian Weinberg, som tok gull i diskos i U23-klassen, til Fædrelandsvennen.

Forrige helg gikk junior-NM i friidrett av stabelen på Askøy. KIF (Kristiansand idrettsforening) var godt representert med hele ti deltakere som hadde kvalifisert seg til mesterskapet. Sørlendingene levert varene og kom hjem til Kristiansand med tre gullmedaljer i bagasjen. Fabian Weinberg tok gull i diskos med et kast på 53.94 meter, hans bror Myron gikk til topps i spyd med et vinnerkast på 69.70 meter. I tillegg tok Sigurd Tveit gull da han løp i mål som førstemann på 800-meteren på tiden 1.51.68. Også Daniel Thrana imponerte, da han tok sølv i spyd i U20-klassen.

– Jeg synes vi har veldig mye spennende på gang. Det er en stor gruppe bestående av yngre mennesker som driver med friidrett, noe jeg synes er veldig gøy, sier Kjetil Damsgaard i KIF-styret.

Vunnet fire år på rad

Fabian Weinberg, som er født i 2001, deltok for første gang i diskos i U23-klassen. I forkant av stevnet var han regnet som den største favoritten til å vinne, og levde definitivt opp til det store favorittstemplet. Selv mener gullvinneren at han kunne gjort det bedre.

– Det føles bra å vinne, men for meg er ikke resultatet bra nok. Jeg vil kaste mye lengre enn det, og vet at jeg har det i meg. Framover nå er det bare å jobbe med teknikk, så vil jeg si at jeg har store sjanser til å ta medaljer i NM på hjemmebane, sier han.

Senior-NM arrangeres fra 10. til 12. september i Kristiansand i år. Michael Weinberg er trener og far til Fabian og Myron. Treneren forteller Fædrelandsvennen at han ikke er overrasket over at Fabian gikk til topps i diskos.

– Jeg forventet at det ville bli gull. Det er ingen i hans klasse i Norge som kaster lenger enn ham, fastslår treneren.

Storebror Myron (født i 1999) måtte ta til takke med en andreplass i spyd i fjor. Denne gangen løftet han seg og tok gull. Vinnerkastet på 69.70 var over syv meter lengre enn Elias Hovden Nilsen som endte på andreplass på Askøy.

– Jeg er fornøyd med at jeg vant. Jeg skulle gjerne kastet lenger, men jeg er fornøyd med å ta gull, forteller Myron.

Slo tilbake fra skade

For Sigurd Tveit, som vant 800-meteren, betød gullet ekstra mye. Løperen har ikke konkurrert på ett år som følge av en skade i hofta. Men da det gjaldt som mest, innfridde han og kunne feire gullet etter å ha løpt i mål nesten sekundet foran Luca Thompson.

– Det har vært en tung periode, men nå ser det bra ut. Det var utrolig deilig å ta gull i sesongdebuten. Det var definitivt en positiv opplevelse som jeg tar med meg videre, sier Tveit på telefon til Fædrelandsvennen.

Tveit tok sølv bak Jakob Ingebrigtsen i senior-NM i fjor. Nå gleder han seg til å løpe på hjemmebane om en drøy måned.

– Jeg har en måned på å finpusse formen nå. Det skal bli veldig gøy, sier han.