Skal til MR-undersøkelse onsdag

Guillermo Molins sliter med smerter i en legg og er usikker til Tromsø-kampen søndag.

Guillermo Molins ble matchvinner mot Sandefjord 27. mai. Han står uten målpoeng siden den gangen, og nå er det usikkert hvor lenge leggsmertene vil holde ham ute av spill. Foto: Christine Schefte

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Derfor trente RBK-spissen alternativt onsdag, og ville ikke vært i stand til å spille om Rosenborg hadde hatt kamp i midtuken.

Det bekrefter RBK-lege Reidar Due overfor Adresseavisen.

- «Gische» (Molins, journ.anm.) har litt smerter i venstre legg, og det skal tas bilder av i dag, sier Due.

- Vi er spente på hva vi finner. Et MR-bilde vil være med på å bidra til at vi finner ut hvor lenge han eventuelt er borte, sier RBK-legen.

Les også - Hvert år man ikke vinner, er et mislykket år

Molins kom til RBK rett før sesongen, og på sine fem første kamper – to fra start og tre innhopp – scoret han to ganger og hadde to målgivende.

Siden har det gått tråere for 32-åringen, som i de siste to kampene har sonet karantene etter en albue mot LSKs Espen Garnås i bortetapet for Lillestrøm 25. juni.

Les også RBK-spiller i karantene etter albueslag

Nå er det uklart om spissen vil bli klar til søndagens bortekamp mot Tromsø.

- Det får vi se. Vi konkluderer ikke om helga ennå, sier Reidar Due.