Sørloth kunne ikke gjøre noe - Bayern mot gull nummer ni på rad

(RB Leipzig-Bayern München 0–1) Bayern München er på god vei mot sitt niende ligagull på rad etter 1–0-seieren over RB Leipzig lørdag.

0–1: Leon Goretzka og Thomas Müller jubler over scoring. Foto: Alexander Hassenstein / Pool Getty Images

Publisert: Publisert: I går 20:25

Den norske landslagshelten fra Montenegro-kampen, Alexander Sørloth, kom inn etter 73 minutter for RB Leipzig - men klarte aldri å skape noe.

En av verdens beste fotballspillere, målgarantisten Robert Lewandowski, er ute i fire uker, men det stopper ikke laget fra Sør-Tyskland.

– Nå feirer de ligamesterskapet. Nå skal de konsentrere seg om Champions League. Dette er et lag som vet at det er våren som gjelder for en klubb som Bayern München, fastslår Jan Åge Fjørtoft på Viaplay-sendingen.

Tyskerne spiller den første kvartfinalekampen mot Paris Saint-Germain onsdag.

– Det var en sekspoengskamp, men det er ikke over, hevder tidligere PSG-spiller Eric Maxim Choupo-Moting, som spilte i Lewandowskis rolle lørdag.

Leon Goretzka (26) sendte Bayern München i ledelsen etter 38 minutters spill da Thomas Müller (31) la perfekt 45 grader tilbake fra dødlinjen. Goretzka dundret ballen forbi keeper Peter Gulacsi.

– Müller er «Bayern-genet». Han er limet, fastslår Jan Åge Fjørtoft på Viaplay-sendingen.

– Tenk for en skandale at han ikke er på landslaget, fortsetter Fjørtoft.

RB Leipzig presset hardt på for utligning det første kvarteret av 2. omgang, men Bayern klarte å stå imot.

Både danske Yussuf Poulsen og Alexander Sørloth ble byttet inn for å jage utligning det siste kvarteret. Marcel Sabitzer la fantastiske pasninger, men verken han eller noen andre RB Leipzig-spillere klarte å få ballen bak Manuel Neuer. Poulsen måtte ut igjen da han pådro seg noe som så ut som en strekk.

– Normalt sett vinner Bayern mesterskapet. Vi må vinne våre kamper for å ta 2. plass, sier RB Leipzig-sjef Julian Nagelsmann i et intervju vist på Viaplay.

Bayern München står foreløpig med 30 ligatitler. Klubben har hele 44 plussmål nå. De har utrolige 79 scoringer til nå denne sesongen.

Det er nå syv poeng fra ledende Bayern på 64 poeng til RB Leipzig på 2.plass med 57 poeng.