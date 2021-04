Arsenal-legende mener Ødegaard er for god for klubben

Arsenal-legenden Ian Wright (57) mener Martin Ødegaard (22) er akkurat det klubben trenger.

HAR VIST SEG FREM: Martin Ødegaard feirer etter å ha gjort mål for Arsenal mot Tottenham. Foto: DAN MULLAN / X01348

– Når jeg ser på hvordan han spiller for oss og hvordan han behandler ballen, er han akkurat det vi trenger. Men når du ser hvor Arsenal er, hvorfor vil han komme permanent til Arsenal? Han er mye bedre enn det, sier Ian Wright under TV 2s sending før Premier League-kampen mellom Arsenal og Sheffield United.

Ødegaard har vært lånt ut til Arsenal fra Real Madrid siden januar. 22-åringens kontrakt med London-klubben gjelder ut sesongen.

Wright spilte 221 kamper og scoret 128 mål for Arsenal fra 1991 til 1998. Han forteller i intervjuet at han synes det er synd at Arsenal nå er «så langt unna topp fire».

– Men det vi trenger en spiller som ham. Om vi har en som ham og de riktige spillerne rundt, kan vi begynne å utfordre toppen. Men nå er vi langt unna, sier Wright.

Ikke alle er enige med Wright. En annen Arsenal-helt, Tony Adams, har tidligere fortalt at han mener det var feil av klubben å hente nordmannen i et intervju med TV 2. Det får Wright til å reagere.

– Nei, jeg er absolutt ikke enig. Det er en dum ting å si. Så han West Ham-kampen? Jesus. Uten Ødegaard i den kampen, hadde vi mest sannsynlig tapt. Han var det eneste som gjorde at vi kom tilbake i den kampen. Han var involvert i alle målene. Han er ikke som Messi og kan ta med seg ballen forbi absolutt alle, men når han får ballen, tar han de rette valgene, sier Wright.

Han sikter til Premier League-oppgjøret mot West Ham som endte 3–3 i slutten av mars. Arsenal lå først under 0–3. Ødegaard var involvert i alle de tre målene i opphentingen. Høydepunktene fra den kampen kan du se her:

Arsenal ligger på niende plass i Premier League etter 3–0-seieren mot Sheffield United søndag og spiller kvartfinale i Europa League.

Ødegaard var ikke med troppen som møtte Sheffield United. Han sliter fortsatt med en skade i foten som han pådro seg i VM-kvalikkampen mot Gibraltar for Norge.