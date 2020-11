Supertalentet slipper skolearbeid: – Det har vært som en lang sommerferie

Skoleflinke Helene Marie Fossesholm slipper nå drasse på pensumbøker. Slik skal hun slå Therese Johaug. Lørdag gikk det ikke, men hun nærmer seg sakte.

Helene Marie Fosseshom fosser frem i løypa. For første gang kan hun kun konsentrer seg om langrenn etter at hun avsluttet videregående skole i vår. Foto: Geir Olsen, NTB

BEITOSTØLEN: Helen Marie Fossesholm kom som en vind inn i norsk langrenn forrige sesong. Som førsteårs junior blandet hun seg inn blant de aller beste og fikk prøve seg i verdenscupen. Det gikk så bra at hun ble tatt opp på landslaget sist vår.

Hun avsluttet videregående skole i vår, og nå er hun langrennsløper på heltid. Hun har alltid kombinert skole og idrett. Flink på skolen har hun også vært, og hadde karakterer gode nok til å komme inn på medisinstudiet. Dit skal hun, men det får vente. Nå blir det mest langrenn.

– Det har vært deilig. Tiden etter eksamen har vært som en sommerferie. En lang sommerferie.

Belastende

Hun er klar på at hun syntes at det var en belastning å ha skolearbeidet ved siden.

– Jeg drasset jo alltid bøker med. På samling og konkurranser var det alltid skolearbeid som måtte gjøres. Det er klart at det var en belastning og at det gikk ut over noe. Men jeg har vært god til å takle det.

Men over nyttår får det være nok «sommerferie».

– Jeg skal trolig ta ex-phil til våren. Jeg må jo ha noe ved siden av.

Da må hun trolig ta med seg noen pensumbøker på tur igjen når hun skal nå sitt store mål for sesongen. Det er en plass på VM-laget til Oberstdorf i februar. Men et VM-uttak er ikke nok.

– Jeg er ikke fornøyd med bare å komme med i den troppen. Man må ha ambisjoner, og det mangler ikke her. Jeg har store forventninger til meg selv.

Trent på å bli klokere

I ett år har supertalentet Helene Marie Fossesholm prøvd å bli en klokere langrennsløper. Nå synes hun at hun lykkes.

Da Helene Marie Fossesholm som junior ble invitert med på en samling med A-landslaget for et drøy år siden, skjønte hun at det var en ting hun måtte trene på.

Hun hadde hatt for vane å gå ut for full spiker. Noen ganger holdt det, andre ganger endte det med full sprekk og dårlig avslutning. På trening sammen med Therese Johaug og Heidi Weng høsten for 14 måneder siden skjønte hun at det ikke var en farbar vei.

– Det er kanskje det jeg har trent mest på. Jeg har hatt som mål å gå jevnt på hver eneste hardøkt. Nå har jeg fått betalt for det, fortalte 19-åringen som fortsatt er junior.

Hun ble bare slått av suverene Therese Johaug som til slutt hadde nesten ett minutts forsprang. Denne gangen var løpet til Fossesholm godt disponert, og hun gikk jevne runder i nysnøen på Beitostølen.

Trener Ole Morten Iversen var fornøyd.

– Hun har mye å hente på akkurat dette. Nå tar hun det på alvor, og det er viktig. Statistikk viser at de beste løperne alltid går jevne runder i konkurranse, sier Iversen.

Målet for Fossesholm er at hun ikke skal bruke energi på å disponere løpene.

– Målet er at det skal sitte i ryggraden.

Helene Marie Fossesholm og Therese Johaug gjør intervjuer etter at de var best i langrennsåpningen på Beitostølen lørdag. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Nærmer seg Johaug

Akkurat nå kan det se ut som om 19-åringen er landets nest beste langrennsløper. Therese Johaug var klart best på Beitostølen denne lørdagen. Mye nysnø gjorde den klassiske 10-kilometeren krevende. Tross avstanden opp til den suverene Johaug, så ser Fossesholm fremgang.

– Jeg var nærmere henne i år enn i fjor. I tillegg har jeg ikke sluppet opp på treningen. Jeg har kjørt ganske hardt den siste tiden inn mot dette rennet. Jeg må noe å gå på hvis jeg skal holde formen hele sesongen.

Therese Johaug ser klart at langrennstalentet fra Eiker har fremgang.

– Hun har åpenbart tatt et steg og blitt jevnere. I tillegg har hun vært et friskt pust inn i laget.

Norges suverene ener i dag slo også gjennom allerede som junior. Hun ser trekk som hun kjenner igjen fra egen karriere.

– Jeg var omtrent på hennes alder da jeg kom på landslaget, og vi har mange likheter der.

Svensk motstand

Johaug var også en løper som var kjent for harde åpninger. Nå er disponering av løp ingen problem for 32-åringen som presterte fra dag en. De norske løperne hadde fått med seg resultatene fra den svenske åpningen hvor det hadde vært en sekundstrid mellom Ebba Andersson og Frida Karlsson.

– Svenskene kommer til å bli tøffe denne sesongen, sier Ole Morten Iversen som har vært trener for det svenske kvinnelandslaget tidligere.

At det er flere som kommer til å gi de norske jentene kamp er han ikke i tvil om.

– Det har vært en periode hvor de norske jentene kanskje vært litt for dominerende. Vi har kanskje etterlyst litt mer konkurranse. Nå får vi det.

Hvor godt løpet til Johaug var denne lørdags morgenen på Beitostølen er han ikke sikker.

– Det hadde kanskje ikke rukket til seier, men hun ville vært helt der oppe for å slåss om en pallplass, sier sjefen for de norske jentene.

Fossesholm tviler ikke på at Johaug kommer til å slå svenskene.

– Vi får høre hva de sier etter verdenscupen i Ruka neste helg.