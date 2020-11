Joshua King er koronasmittet: – I går var det ganske ille

Også Joshua King (28) har fått påvist corona – og sier til Dagbladet at han føler seg syk. Norges Fotballforbund (NFF) sier at de nå ikke vet om flere tilfeller av smitte i landslagstroppen.

AVLEVERT POSITIV TEST: Joshua King på landslagstrening på Ullevaal i forrige uke. Foto: Bjørn S. Delebekk

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Kings klubb Bournemouth bekrefter nordmannens virusdiagnose på Twitter.

– Jeg føler meg ikke bra. I går var det ganske ille. Jeg følte meg svak, jeg hadde vondt i hele kroppen, jeg hadde ikke matlyst, jeg hadde ikke smak, jeg hadde ikke lukt. Jeg føler meg bedre i dag., sier King til Dagbladet.

– Jeg var tett i brystet. Da jeg sto opp onsdag, var jeg også dårlig. Jeg kontaktet legen. De ba meg komme, selv om jeg ikke følte meg bra. Jeg ble sendt hjem uten å ha vært i kontakt med lagkamerater. Torsdag morgen testet de meg. Og torsdag kom det positive svaret, fortsetter landslagsspissen.

Han er den femte spilleren fra Lars Lagerbäcks opprinnelige tropp fra kampene mot Israel, Romania og Østerrike som leverer en positiv test etter samlingen som ble brått avsluttet forrige helg.

Fredag formiddag gikk NFF ut med at de tre landslagsspillere Patrick Berg (Bodø/Glimt), Marius Lode (Bodø/Glimt) og Markus Henriksen (Rosenborg) har testet positivt på corona, og under selve samlingen ble det kjent at Galatasaray-proffen Omar Elabdellaoui fikk påvist smitte.

– Nå kjenner vi ikke til flere tilfeller. Men medisinske forhold rundt spillerne er det klubbene som må svare på, sier kommunikasjonssjef Gro Tvedt Anderssen i NFF.

Elabdellaouis positive test førte til at landslaget ikke reiste til bortekampen Romania, at samlingen ble avbrutt og nesten samtlige spillere dro hjem til klubbene. I stedet ble et nødlandslag stablet på bena til onsdagens kamp mot Østerrike.

– Kontroll har man aldri når det gjelder corona. Det viser all erfaring. Full kontroll har vi ikke, men vi har testet de gjentatte ganger og holdt avstand på fritiden. Så kan det skje ting på trening når man er litt tettere på hverandre, sa landslagslege Ola Sand til VG før Kings positive prøve ble kjent.

Ifølge landslagslegen satt Markus Henriksen på plassen ved siden av Omar Elabdellaoui i garderoben under landslagssamlingen. Hvor og når Bodø/Glimt-spillerne er blitt smittet, vet de foreløpig ikke, og Sand sier at det er klubbenes ansvar å opplyse om positive tester nå. De tre eliteseriespillerne har lette forkjølelsessymptomer.

– Vet dere om noen tilfeller dere ikke kan gå ut med?

– Det kan jeg ikke svare på, svarte Sand.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Joshua King tidligere i dag, men han har foreløpig ikke besvart VGs henvendelser.

Celtic opplyser til VG fredag ettermiddag at både Kristoffer Ajer og Mohamed Elyounoussi har trent normalt denne uken og er tilgjengelige for kamp i helgen etter å ha gjennomført flere negative tester. Simen Juklerød melder selv at han er frisk og fin, og RB Leipzig opplyser til VG via sin medieavdeling at Alexander Sørloth er symptomfri og frisk og har testet negativt.

Borussia Dortmund-trener Lucien Favre sa på sin pressekonferanse at Erling Braut Haaland er hundre prosent klar for å spille. Rune Jarstein har testet negativt to ganger frem til i dag, opplyser Hertha Berlin til VG. Også Patrick Berg og Marius Lodes eks-lagkamerat Jens Petter Hauge er frisk, ifølge Milans mediesjef. Den tidligere Bodø/Glimt-vingen har tidligere fått positivt utslag på test, men dette viste seg å være en såkalt «falsk positiv».

Sheffield United-manager Chris Wilder svarer slik på fredagens pressekonferanse om Sander Berges situasjon etter smitteutbruddet i det norske landslaget:

– Vi venter på instruksjoner om Sander Berge. Han er et spørsmålstegn for øyeblikket, innrømmer Wilder.

Flere av de norske landslagsspillerne reiste hjem med rutefly da samlingen ble avbrutt. Landslagslege Ola Sand svarer slik på om det nå viste seg å være ubetenksomt:

– Alle de som ble som sendt hjem, var testet negativt fire ganger, alle brukte munnbind og holdt avstand. Sånn sett tenker jeg at det var greit. Så her er jeg enig med smittevernlegen i Oslo, sier Sand.

– Vi står fortsatt ved den vurderingen vi ga sist. Spillerne som ble igjen i Norge er fortsatt i karantene, og blir tett fulgt opp av landslagslegen og av bydelene og kommunene der de oppholder seg, sier smittevernoverlege Tore W. Steen i Oslo til VG.

– De spillerene som valgte å dra til utlandet må følge de reglene som gjelder i det landet de oppholder seg i, men vi håper de er ekstra oppmerksomme på symptomer, bruker sunn fornuft og unngår sosial kontakt så langt det lar seg gjøre, fortsetter han.