UEFAs dom har falt: Norge taper 0–3 mot Romania

WIEN/OSLO (VG) Norge fikk den ventede straffen for den avlyste kampen mot Romania i Nations League.

HOLDT IGJEN: Martin Ødegaard & co fikk ikke lov til å reise til Romania for å spille bortekampen i Nations League. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Disiplinærutvalget i Det europeiske fotballforbundet (UEFA) har i dag behandlet den avlyste kampen mellom Romania og Norge, som skulle vært spilt søndag kveld.

UEFA har bestemt at Norge taper kampen 0–3. Det var den ventede straffe, slik toppfotballsjef Lise Klaveness uttalte til VG på søndag, selv om NFF tirsdag kveld sendte et brev til UEFA der de ba de om at kampen enten ble omberammet, eller at den ble avgjort ved loddtrekning med utfallet 1–0, 1–1 eller 0–1.

NFF har fem dager på å be om begrunnelse for avslaget. Etter dette vil NFF ta stilling til om de skal anke.

Onsdag kveld spiller Norge den siste og avgjørende kampen i Nations League mot Østerrike. Norge stiller med et nødlandslag etter at det opprinnelige landslaget ble ilagt karantene av norske myndigheter.

Dersom Norges eneste konsekvens er at de taper 0–3 mot Romania, betyr det at Norge er gruppevinner dersom de tar en ettmålsseier med tilsvarende eller mer målrikt resultat enn 3–2, eller en seier med to mål eller flere.

Det betyr med andre ord at 1–0-seier ikke vil være nok, fordi Østerrike vant 2–1 på Ullevaal. Dermed vil de være foran innbyrdes oppgjør som følge av flere bortemål.

Med norsk 2–1-seier vil de være likt med Østerrike på innbyrdes oppgjør, men foran på målforskjell og dermed vinne gruppen, slik situasjonen er nå.

Norges kamp mot Romania ble avlyst etter at helsemyndighetene kom med en sterk anbefaling om å droppe reisen.

Det skjedde etter at Omar Elabdellaoui testet positivt på coronaviruset. Dermed havnet resten av A-landslaget i smittekarantene.