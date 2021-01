– Dette Vipers-laget går til Final4

Vipers viste tidvis fantastisk forsvarsspill i storseieren over Bucuresti lørdag. Håndballekspert Bent Svele tror de når langt i Champions League, i alle fall til semifinalene (Final4).

Vipers tok en sterk seier borte mot Bucuresti lørdag. Her er laget avbildet fra en hjemmekamp tidligere denne sesongen. F.v.: Jana Knedlikova (delvis synlig), Nora Mørk, Linn Jørum Sulland, Ragnhild Valle Dahl (delvis skjult), Hanna Yttereng, Marta Tomac, Tonje Refsnes og Evelina Eriksson. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

BUCURESTI: – Dette var en meget solid prestasjon av Vipers. De var gode i forsvar, Katrine Lunde plukket det hun skal gjøre, og så var de ganske effektive i angrep. En meget godt gjennomført bortekamp i Champions League, sier Bent Svele, håndballekspert i TV2, etter at Vipers knuste CSM Bucuresti 29–22 lørdag.

For et snaut år siden samlet Vipers mediene til pressekonferanse i Dyreparken. Der presenterte daglig leder Terje Marcussen et hårete mål om at klubben skal bli Champions League-mester innen 2023. Sesongen før tok sørlendingene bronse i den gjeveste europacupen. Nå tror Svele at Vipers igjen er på vei mot finalespillet i Budapest siste helga i mai.

Bent Svele, håndballekspert i TV2. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Det ser stabilt ut det Vipers gjør om dagen. De presterer på et veldig høyt nivå, og det er som forventet med det laget de har. Jeg tror de havner i Final4 – de er i alle fall på god vei dit, sier Svele.

– Hvor høyt rangerer du dette Vipers-laget i Champions League?

– Topp tre. Györ er nok hakket foran, og så vil jeg si det er ganske jevnt mellom Vipers og Rostov-Don. Men Vipers er definitivt en utfordrer til Champions League-tittelen i år, svarer håndballeksperten.

– Veldig bra defensivt

Vipers hadde lite favorittstempel før bortemøtet med Bucuresti. Det innfridde kristiansanderne til gangs, feide rumenerne av banen og vant hele 29–22. Mest imponerende var forsvarsspillet. Etter 42 spilte minutter hadde Bucuresti, med storscoreren Cristina Neagu (kåret til verdens beste spiller fire ganger) i spissen, kun scoret ti mål. Det vil si at de kun scoret ett mål på de første 12 minuttene av 2. omgang.

Nora Mørk og de andre Vipers-jentene jubler for scoring mot CSM Bucuresti da lagene møttes i Aquarama før nyttår. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

– Vi la grunnlaget tidlig. Bucuresti prøvde å kontre på oss, men vi var alltid raskt på plass i forsvar. Det er kjempedeilig å stå bak et så godt forsvar, sier Vipers-målvakt Katrine Lunde.

Fakta CSM Bucuresti – Vipers 22–29 (9–14) Champions League, gruppe A Arena: Complexul Sportiv National Vipers: Katrine Lunde, Evelina Eriksson – Nora Mørk 5, Jana Knedlikova 5, Henny Reistad 4, Hanna Yttereng 3, Sunniva Andersen 3, Malin Aune 2, Emilie Hegh Arntzen 2, June Andenæs 2, Silje Waade 1, Linn Jørum Sulland 1, Marta Tomac 1, Vilde Jonassen og Ragnhild Valle Dahl. Toppscorer CSM Bucuresti: Cristina Neagu 10. Utvisninger: CSM Bucuresti 4 x 2 min., Vipers 1 x 2 min. Dommere: Aleksandar Pandzic og Ivan Mosorinski, Serbia. Les mer

– Forsvarsmessig var det veldig bra – høy klasse. Jentene viste god moral, og var disiplinerte i returløpene og i det etablerte forsvaret, sier trener Ole Gustav Gjekstad.

Selv om han er fornøyd med det defensive, mener han laget brant for mange sjanser.

– For å slå de aller beste lagene, må vi være enda bedre offensivt. I denne kampen kunne vi fort scoret 7–8 mål til, så vi har ennå litt å gå på der, sier Vipers-treneren.

Eneste ubeseirede i gruppa

Med seieren lørdag er Vipers fortsatt det eneste ubeseirede laget i gruppe A. Etter seks spilte kamper står rosatrøyene med ti poeng, og innehar likevel bare fjerdeplassen på tabellen. Det er fordi samtlige lag over, Rostov-Don (15 poeng), Metz (12 poeng) og Bucuresti (11 poeng), har spilt henholdsvis tre, to og fire kamper mer.

Vipers må gjennom et vanvittig kampprogram for å ta igjen de korona-utsatte oppgjørene. Fra og med kommende helg skal de spille sju Champions League-kamper på tre uker – før åttedelsfinalene starter tidlig i mars. Blir Vipers derimot topp to i gruppa, går de rett til kvartfinalene.

– Det viktigste er at vi tar oss videre i Champions League, og der ligger vi godt an. Ti poeng etter seks kamper skal vi være fornøyd med, sier Gjekstad.

– Hvert poeng er viktig, særlig med tanke på det tøffe kampprogrammet som kommer. De har satt seg selv i en god posisjon, og ligger godt an til å gå rett til kvartfinalene, sier Bent Svele.