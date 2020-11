Thorsnes avgjorde for Avaldsnes

Elise Thorsnes sikret tre poeng for Avaldsnes da Kolbotn ble slått 2-1 i Toppserien lørdag.

Katrina Gorry ga Avaldsnes ledelsen etter 37 minutters spill, men to minutter på overtid i første omgang utlignet Cecelia Kizer for Kolbotn. Seiersmålet ble scoret av Thorsnes etter 65 minutter. Anna Langås Jøsendal (Avaldsnes) og Maja Maria Nordahl (Kolbotn) fikk begge gult kort. Avaldsnes har 24 poeng og Kolbotn ti poeng etter lørdagens kamp. Marit Buhaug Folstad var kampleder. 40 tilskuere hadde tatt turen til Avaldsnes Idrettssenter. Avaldsnes møter LSK 16. oktober, og Kolbotn spiller neste kamp mot Klepp to dager senere.

