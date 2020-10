Eksperter om Liver­pools skade­krise: – Kan ødelegge hele sesongen

Liverpools forsvarsrekke blir tynnere og tynnere – og snart er det ikke flere midtstoppere igjen. Ekspertene VG har snakket med mener Liverpools skadeliste gjør at kampen om Premier League-gullet nå er vidåpen.

I TRØBBEL: Virgil van Dijk er ute i lang tid. Fabinho venter på resultat fra undersøkelser. Begge er viktige brikker i Liverpools lag. Her fra Super Cup.finalen mot Chelsea forrige sesong. Foto: MURAD SEZER / X90138

Jürgen Klopps menn var overlegne forrige sesong da Liverpool tok sitt første ligagull på 30 år. Rødtrøyene fra Merseyside tok hele 99 poeng, og vant med 18 poeng ned til tabelltoer Manchester City.

De gikk inn til 2020/21-sesongen som store favoritter, men den brutale sesongstarten har gjort at favorittstempelet, til en viss grad, er borte.

Virgil van Dijk ble skadet etter en skrekktakling av Everton-målvakt Jordan Pickford i Merseyside-derbyet. I samme kamp plukket Joel Matip opp en smell, og i tirsdagens Champions League-kamp mot Midtjylland plukket Fabinho opp en skade:

Ekspertene VG har snakket med tror november blir en definerende måned for Jürgen Klopp og hans Liverpool.

– At van Dijk ble skadet var i seg selv en katastrofe. Så blir også Fabinho skadet. Det er klart at de er kraftig redusert, sier VGs fotballekspert Tor-Kristian Karlsen.

– Det kan jo bli «black november» for de røde. Det er alvorlig for Liverpool, og setter hele sesongen i fare, sier TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

KOMMENTATOR: Øyvind Alsaker. Foto: Daniel Sannum Lauten, TV 2

Påvirker angrepsspillet også

Nå kommer tøffe kamper på løpende bånd for den regjerende seriemesteren. Lørdag venter West Ham, som nylig tok poeng fra Manchester City, før målfarlige Atalanta venter i Champions League. Deretter skal de møte Manchester City og Leicester, før Atalanta igjen står på motsatt banehalvdel.

van Dijk kan miste hele sesongen med skaden han pådro seg etter Pickfords utskjelte takling. Det er usikkert hvor lenge Matip eventuelt er ute, mens Fabinho trolig pådro seg en skade i hamstringen. Det kan – i beste fall – bety tre eller fire uker på sidelinjen. Det betyr at Klopp bare har Joe Gomez av rene førstelagsstoppere til disposisjon.

For et ballspillende lag som Liverpool, er det ikke bare defensive utfordringer som følger med å miste så mange faste spillere.

– Jeg misunner overhodet ikke Klopp og det sportslige apparatet til Liverpool i oppgaven med å løse det her.

– Du må bygge opp angrepene på en helt annen måte, og de mekanismene og relasjonene som man er så godt vant til, de forsvinner. Det er store utfordringer, og stopperplassen er, av erfaring, den vanskeligste posisjonen å finne noen nye i. Det her kompliserer sesongen til Liverpool fryktelig mye. van Dijk-skaden var jo resultatet av en takling, men som vi ser med Fabinho: Belastningsskader begynner å komme, og det er fryktelig vanskelig for klubber å vite hvor mye man faktisk kan belaste spillere i det kampprogrammet som er nå, sier Karlsen.

EKSPERT: Tor-Kristian Karlsen, VGs fotballekspert. Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Alsaker mener Liverpools sjanser til å forsvare tittelen ble betraktelig redusert allerede da van Dijk ble skadet. Og at erstatterne deretter i tur og orden lider lignende skjebner, hjelper på ingen måte.

– Og Fabinho er jo Liverpools beste defensive midtbanespiller også, så det er slags en dobbel forbannelse der.

– Dette kan ødelegge hele sesongen til Liverpool. Det er litt som med Aymeric Laporte for Manchester City. Betydningen til en spiller. van Dijk er så viktig. Ikke bare er han verdens beste forsvarsspiller, han er også veldig god offensivt. Og det gjør noe mentalt med resten av Liverpool-laget – og motstanderne. Hver gang Liverpools motstander får en corner, så tenker de «Her kan vi faktisk gjøre noe», bare fordi van Dijk er borte, sier Alsaker.

Vidåpen gullkamp

Alsaker mener det nå for Liverpools del handler om å kjempe seg gjennom den hektiske vintersperioden. Juleprogrammet er notorisk tøft i engelsk fotball.

– Det er tøffe tider for Liverpool. Du ser det allerede nå, de er i gang med å klore til seg poeng. Det er syltynt å gå slik inn i vinteren.

Både Karlsen og Alsaker sier Liverpool mister favorittstempelet de hadde i tittelkampen.

– De går vel fra å være en favoritt til å bli en outsider her, sier Karlsen, mens Alsaker mener gullkampen i Premier League nå er åpen:

– Det er åpenbart at dette blir en sesong der alt kan skje, og tittelen er «up for grabs». Tottenham, Arsenal, Chelsea ... Det er mange som, om man unngår skader og har litt flyt, kan ta steget opp. Det forspranget som var etablert for Manchester City og Liverpool er litt hvisket ut. Og det er spennende.

PS! Skulle alt gå galt for Liverpool, sier klubblegende og nåværende fotballekspert Jamie Carragher at han er klar for å trå til om det trengs:

– Sånn det ser ut nå kan det hende jeg har en sjanse. Akkurat nå er det i hvert fall ingen som snakker bedre enn meg, sier han ifølge Liverpool Echo.