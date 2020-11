Lyst til å trene? Dette er reglene som gjelder på Nord-Jæren nå

All breddeidrett i Stavanger er stengt. Det inkluderer også golfbanen, som måtte stenge med umiddelbar virkning da de nye reglene trådte i kraft. Foto: Anders Minge

Treningssentrene er fortsatt åpne, men all breddeidrett for voksne over 20 år er avlyst i Stavanger. I Sandnes, Sola og Randaberg kan voksne fortsatt drive breddeidrett, men ikke kontaktidrett.