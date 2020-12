Klar for semifinale: – Norge får det tøft

Seieren mot Kroatia sikret semifinaleplass. Det som venter er mye tøffere.

Henny Reistad med armen hevet. Ja, det ble seier og hun leverte. Og ble kåret til banens beste spiller. Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix

Mette Bugge journalist

Norge-Kroatia: 36–25

Jubel for de norske jentene, Henny Reistad kåret til banens beste og seier nummer fem av fem mulige. Lørdagskvelden kunne ikke blitt bedre hvis man er håndballfan.

Men denne kampen i mellomrunden, ble likevel rufsete og nervepirrende i 1. omgang.

Nora Mørk & Co var som vanlig offensive fra start, ledet 15–14 med pause, og fikk oppleve det de visste om Kroatia. Det er et lag som aldri gir seg.

Stine Bredal Oftedal fikk rett. Denne kampen ble en slags finale i mellomrunden.

Selv var hun pådriver fra start, med gjennombrudd og underarmsskudd. Etter syv minutter, da det sto 6–3 til Norge, hadde hun scoret tre. Etter ni minutter (8–5) hadde hun fikset halvparten av de norske målene. Men så ble også kapteinen for ivrig, det var mye slurv og tidlige avslutninger fra flere, og Kroatia jobbet seg innpå.

Kroatias 194 cm lange Camila Micijevic skapte problemer for Emilie Hegh Arntzen og de andre i forsvaret. Foto: Vidar Ruud/NTB

Kunne det holde?

De to lagene som møttes var én nasjon som har vært dominerende siden EM startet i 1994, mot Kroatia som aldri har vært på pallen.

Men Kroatia har vokst i dette mesterskapet, og bygget selvtillit. Norge klarte likevel å få en luke til sine motstandere i 2. omgang. Plutselig kom kantene til sin rett, de som hadde vært usynlige før pause.

Og når Reistad, Kristiansen og Bredal bruker farten og duellstyrken sin, måtte det bli overkjøring. Og enten mål eller straffe. Nora Mørk skal ha stor ros for at hun fikser det siste. På 24 skudd har hun satt 24 fra straffemerket. Imponerende, og best i EM.

Alltid en storspiller på gang

I sin 20. landskamp viste 21-år gamle Reistad hva slags type hun er. En sjelden spiller med tanke på de ulike kvalitetene. Og toppscorer med syv mål.

Men like «på» var Kristiansen, som hadde sin beste EM-kamp til nå i Kolding. Hun er tydelig kvitt etterdønningene etter koronasykdommen.

Og bredden i det norske laget vistes da Heidi Løke på sin 38-årsdag viste at hun så desidert er med på å være en trussel i dette laget.

Etter kampen fortalte Oftedal at de hadde snakket sammen i pausen og justert.

– Hun er giftig og som i 2. omgang i dag og de tar ut meg på siden, er det et hav av rom for henne.

– Vi hadde godt å slite, fortsatte kapteinen. Og like deilig å vinne.

Det ble tøft i forsvar for Veronica Kristiansen (f.v.), Marit Malm Frafjord og Kari Brattset Dale. Foto: Vidar Ruud/NTB

Må skjerpe seg

Hergeirsson og spillerne tar ikke av etter lekestuen i 2. omgang. De må raskt forberede seg når motstander i semifinalen er klar.

På den andre siden av tablået blir det etter alle solemerker Frankrike og Russland som venter. Og den dommen som håndballtrener Gunnar Pettersen feller, er tydelig:

– Norge må opp flere hakk.

Som ekspert i TV 3, har han ikke bare kommentert Norges kamper i EM.

Han har fulgt flere nasjoner, og da han kommenterte oppgjøret mellom nettopp Frankrike og Russland så han følgende:

– Førsteomgangen er det beste jeg har sett i EM så langt.

Han beskriver den som en toppkamp som hadde alt. Norge har, til sammenligning, hatt svakere motstandere.

– Kan det være en fare for at Norge ikke skal ta seg raskt opp til dette nivået?

– Jeg tror at Frankrike og Russland har en liten fordel siden de har vært i innbyrdes oppgjør. Og de er to av favorittene ved siden av Norge, som har cruiset igjennom. På den annen side vet de norske spillerne hvor listen ligger og hva som venter:

Begge har varierte og mer offensivt forsvarsspill, som legger mer press på bakspillerne.

Spesielt Russland spilte fantastisk angrepsspill med mange bevegelige og hurtige spillere.

Nora Mørk. Alltid på hugget fra start. Og EMs beste straffeskytter i tillegg. Foto: Vidar Ruud/NTB

Har rutine og erfaring

Pettersen tror likevel ikke at Norge kommer til å gå på en blemme og være for høye på seg selv etter den siste kampen. som gir plass blant de fire beste i turneringen.

– Nei, laget går aldri på sånne blemmer. De snakker heller opp motstanderne, enn ned. Og ser vi på målforskjellen, så scorer de ikke så mye som Norge. Dessuten er ikke målvaktene i samme klasse som de to norske, Katrine Lunde og Silje Solberg.

Pettersen føyer til at Frankrike og Russland heller ikke scoret så mange mål som Thorir Hergeirssons utvalgte. Og de to nasjonene blir mer avhengig av sine målvakter.

Hva må Norge skjerpe?

Pettersen er ikke i tvil om hvor forbedringen ligger:

– Uttellingen på skudd. Det må bli mer nøyaktighet i skuddavviklingen.

Før denne kampen hadde Malin Aune bommet på ni av 15. Camilla Herrem, Stine Bredal Oftedal og Veronica Kristiansen har også hatt for mange bommer.

Nå kom Kristiansen mer med i kampen og satte flere skudd, og Henny Reistad var full av selvtillit da hun fikk sjansen midtveis i første omgang.

Den eneste som har virkelig høy uttelling er Nora Mørk, som får mange av sine fulltreffere på syvmeterskast.

Spilleren fra Vipers hadde rundt 80 i uttellingsprosent på sine 30 mål før denne kampen.

Ole Gustav Gjekstad, som er sjefen til Mørk i Vipers, har sett en stigning på formen hennes helt siden hun begynte i sørlandsklubben foran denne sesongen.

-Da hadde hun jo ikke spilt håndball på over ett år.

Gjekstad er spent på fortsettelsen når det gjelder henne, og ikke minst Norge i en semifinale. Han mener det har vært forskjell på nivået i gruppe A og B, kontra C og D (Norge var der). De første har spilt i Herning, de andre i Kolding.

– Ser du noen farer for Norge her?

– Spesielt Russland har en veldig god trener i Ambros Martín. Han er en mann som kan skape mye trøbbel for Norge fra benken

Norge har igjen Ungarn på tirsdag. Kroatia skal møte Tyskland, som vant over Ungarn (32–25) i en tidligere kamp lørdag. Det betyr at Tyskland kan ta plassen i en semifinale.