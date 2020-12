Oliver Harder ferdig i Sandnes Ulf

Assistenttreneren og Sandnes Ulf bryter samarbeidet etter bare ett år.

Assistenttrener Olli Harder (f.v.), hovedtrener Steffen Landro og keepertrener Jason Wyn-Jones fra treningsleiren i Spania før sesongen. I høst og vinter har Harder forsvunnet fra trenerbenken og har holdt seg i bakgrunnen. Foto: Pål Christensen

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Det er klubben selv som melder dette på sin hjemmeside søndag ettermiddag.

Ifølge Sandnes Ulf er det gjensidig enighet om å avslutte samarbeidet. Harder ble ansatt som assistenttrener før sesongen og hadde i utgangspunktet kontrakt ut neste år.

– Vi har forstått at Oliver Harder ønsker å komme tilbake i rollen som hovedtrener i et nytt prosjekt. Dette har vi full forståelse for med hans bakgrunn, og støtter ham i det. Vi kom derfor til en gjensidig enighet om å avslutte samarbeidet etter sesongen. Vi takker Oliver for sitt innsats i Sandnes Ulf og ønsker ham lykke til videre, sier daglig leder Tom Rune Espedal.

Det er bare fire dager siden Aftenbladet skrev om konflikten mellom Harder og hovedtrener Steffen Landro. Harder ble degradert i sommer og var i høst ikke lenger en del av trenerteamet rundt laget.