Ronaldo-lagkamerat kjøper seg inn i norsk E-sport-lag: – Jeg har fulgt med på E-sport siden jeg var liten

Nordavind DNB skal hente inn 50 millioner kroner gjennom en emisjon. Én av dem som nå kjøper seg inn i laget er den brasilianske fotballstjernen Arthur Melo (24).

Arthur Melo kjøper seg inn i det norske E-sport-laget Nordavind DNB. Foto: Manu Fernandez / TT Nyhetsbyrån

Aleksander Losnegård Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Til daglig spiller 24-åringen, som er kjent som Arthur, for italienske Juventus. Der er han lagkamerat med en rekke fotballstjerner. Den som skinner sterkest av dem, er Cristiano Ronaldo. Portugiseren er toppscorer i sommerens fotball-EM. Der har han scoret fem mål.

Nå trer Arthur inn på en annen arena. Han blir nå medeier i det norske E-sport-laget Nordavind DNB. De henter denne uken inn 50 millioner kroner gjennom en emisjon (utvidelse av aksjekapitalen).

– Jeg har spilt videospill og fulgt med på E-sport siden jeg var liten. Jeg har fått tilbud om å bli med i ulike organisasjoner, uten at jeg har følt at noen av dem har passet meg, sier Arthur i en uttalelse.

Slik er vi vant til å se Arthur Melo, i aksjon for Juventus. Foto: Marco Alpozzi / LaPresse

Vil konkurrere på toppnivå

Pengene skal selskapet blant annet bruke til å satse videre på oppkjøp av flere internasjonale topplag innen E-sport og gaming. Det opplyser de i en pressemelding. Nordavind DNB har i dag lag som konkurrerer i ligaer som Counter Strike, League of Legends, Street Fighter, Hearthstone, Fifa, Rocket League og TrackMania.

– Etter emisjonen vil vi fokusere på å bygge en E-sport-organisasjon som skal konkurrere på toppnivå globalt, sier Magnus Halvorsen.

Han er styreleder i Nordavind. Halvorsen forteller til Aftenposten at dette blant annet innebærer at de skal lansere en egen gamingliga.

– I tillegg til det sportslige vil vi involvere talenter fra tradisjonell sport, musikk, kunst og TV/film for å nå et bredest mulig publikum av ungdom og unge voksne, fortsetter styrelederen.

Nordavind skal også slå seg sammen med «00 Nation». Flere av personene bak dette selskapet var med på å starte «FaZe Clan», som i dag regnes som et av de største selskapene i verden innen E-sport.

– Arthur er en dedikert gamingentusiast. Han er blitt introdusert for det sammenslåtte selskapet via «00 Nation», sier Halvorsen.

– Vi ser på det som en bekreftelse på at det ligger et stort potensial i å krysse E-sport og gaming med talenter fra tradisjonell sport og andre underholdningskategorier, påpeker Nordavind-styrelederen.

Mats Zuccarello og TV 2s Stian Blipp avbildet i fjor, da de investerte i Nordavind. Foto: Olav Olsen

Andre emisjon på ett år

Det norske E-sport-selskapet gjennomførte også en emisjon i fjor høst. Da hadde de fått med seg kjente ansikter som Stian Blipp og Mats Zuccarello. Hockeyspilleren, som selv har brukt mange timer foran skjermen, sa da at han gjerne vil bedre ryktet til gamerne.

– Det er ikke mange foreldre som drømmer om at sønn eller datter skal bli profesjonell gamer. Men dette er i ferd med å bli stort, og det er viktig å vise at det er greit om en unge har lyst til å bli gamer. Det er viktig å vise at fysisk aktivitet er viktig, spise riktig og hvordan skaffe seg energi selv om du satser på gaming, sa Zuccarello da.

Han har også forhåndstegnet seg i den nye emisjonen. Det samme har hockeyspilleren Alexander Bonsaksen, håndballspiller Sander Sagosen, freeski-utøveren Birk Ruud og alpinisten Kjetil Jansrud.