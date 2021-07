Daniels dom: «Glem direkte opprykk»

Slik så Daniel Aase det ydmykende tapet mot HamKam.

Start tapte stort mot HamKam. Foto: Tor Erik Schrøder

Daniel Aase Fædrelandsvennens fotballekspert

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Glem direkte opprykk. Nå handler det om å gjøre de enkle tingene rett.

Det blir dessverre hakk i plata. Start ga nok en gang bort et enkelt dødballmål, skapte knapt en målsjanse og serverte Ham/Kam to mål til med fryktelige personlige feil. Det kan ikke bli så mye svakere enn dette.

Kontrasten til det som leveres av resultater øst i fylket er enorm. Arendal står med 12 av 12 mulige poeng i Post Nord Ligaen, og Jerv tok nok en knallsterk borteseier i OBOS-ligaen, og ligger nå på direkte opprykk til Eliteserien.

Les også Start har ansatt ny mediesjef: – En ære

Etter nyheten om at Terje Marcussen var klar for Start var det nok en gang bygget opp til kamp med en fin entusiasme. Kjetil Rekdal skulle gjøre «comeback» på Sparebanken Sør Arena to år etter den famøse exiten i 2019. Og det med et høytflyvende Ham/Kam.

Kjetil Rekdal hadde for anledningen organisert et ærgjerrig Ham /Kam i en stram 4-5-1 formasjon, og var fryktelig vanskelige å bryte ned. I stor kontrast til et Start-lag som for øyeblikket lar seg dominere i egen boks av samtlige lag i ligaen.

Rekdals menn forsvarte seg greit mot de spede forsøkene til Start, og når muligheten bød seg ved tre Start-tabber var de nødeløst effektive.

Det at Start «mobiliserte», fikk en redusering, og løftet seg noen hakk når kampen allerede var avgjort blir veldig mager trøst i denne omgang.

«Det å vinne 4-1 mot det som egentlig er en Eliteseriemotstander når du ser på mannskapet. Det er fantastisk for oss» sa Rekdal etter kampen. Noe som bare illustrerer hvor langt under pari dette Start-laget leverer.

Nå får Start en full treningsuke til å trene. Og det må trenes godt.

Saken fortsetter under videoen

Men hva skal Tjelmeland prioritere? Dødballer? Frispilling? Duellspill? Kynisme? Jeg tror han kan få hodepine av en del av de tingene han så i dagens kamp.

For det Start holder på med av frispilling gir liten grunn til begeistring, og flere av spillerne virker svært ubekvemme med å spille seg ut de bakre ledd. Når de kommer lenger frem i banen må de ofte ty til innlegg fra Markovic i lite gunstige posisjoner, eller crossere fra langt bak i banen fra Tønnessen.

Jeg ønsker å se et Start-lag som er langt tøffere i det å spille gjennom linjene til motstanderne. De må finne spillere som Belli Moldskred i sonen mellom motstandernes forsvar og midtbane. Der det virkelig gjør vondt å bli satt under press.

Dødballer, kynisme og duellspill orker jeg nesten ikke begynne på igjen. Start har et klareringsspill som er så svakt at jeg ikke finner ordene, og før det er fikset kommer dessverre ikke Start til å vinne fotballkamper på dette nivået.

Alle kamper er tøffe nå, men klarer Start å spille seg til seks poeng i løpet av de tre kampene før sommeren mot henholdsvis KFUM, Raufoss og Stjørdals Blink, kan man kanskje slippe den verste angsten for å havne i en nedrykksstrid.

Opprykkspraten kan vi ta opp når Start eventuelt begynner å vinne fotballkamper igjen.