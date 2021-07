To år etter kaoset vil Kjetil Rekdal fortsatt ikke snakke om Start. Nå retur­nerer han

Det er to år siden han sto for et av de mest oppsiktsvekkende øyeblikkene på Sparebanken Sør Arena i historien. Nå kommer Kjetil Rekdal tilbake for å møte klubben hvor han ble uspiselig.

Kjetil Rekdal ledet, mot klubbens vilje, Start i kampen mot Aalesund. Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN NORWAY

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Han har gjort en fantastisk jobb. Vi er strålende fornøyd og resultatene taler for seg selv.

Det sier sportssjef Espen Olsen i HamKam til Fædrelandsvennen.

Mandag kommer høytflyvende HamKam til Sparebanken Sør Arena for å spille mot Start. Det skjer med Kjetil Rekdal som hovedtrener.

Dermed skal den profilerte treneren for første gang tilbake for å møte klubben som opprettet personalsak mot ham i 2019.

Fædrelandsvennen har gjentatte ganger de siste to årene forsøkt å få et intervju med Rekdal om det som skjedde i Start, senest denne uken, men han har ikke ønsket å prate.

I et intervju med VG i desember lettet han litt på sløret:

– Etter Start hadde jeg i hvert fall følelsen av at «nå er jeg ferdig i Norge». Regningen for den saken der ble ganske dyr for mitt renommé. Jeg forstår det fortsatt ikke.

I HamKam er de strålende fornøyde med det Rekdal har fått til etter at han ble ansatt midtveis i august i fjor.

– Han er en faglig sterk trener, og en ordentlig god kampleder som treffer på laguttak og inngang til kamper. Han har stilt knallharde krav etter at han kom inn. Vi er veldig godt trent og har fått gode resultater, sier sportssjefen i HamKam.

Da Rekdal tok over «Kamma» i fjor, lå de på sisteplass med tre poeng etter ni serierunder. Det var et lag totalt blottet for selvtillit, et lag som tapte mange poeng på slutten av kampene.

Det endret seg raskt da Rekdal tok over. Han fikk orden på laget, og mellom serierunde 10 og 30 var det kun opprykkslagene Lillestrøm (45) og Tromsø (39) som tok flere poeng enn HamKam (36).

Kjetil Rekdal gjør suksess som HamKam-trener. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Denne sesongen er det ingen som har gjort det bedre enn Hamar-klubben. Rekdals lag leder ligaen etter ni serierunder.

– Rekdal har vært en stor ressurs for oss. Han er en fin fyr og flink til å involvere og ta vare på folk. Han har et godt team rundt seg med flinke folk, som han er veldig dyktig til å lede, forteller Olsen.

Personalsak

Vi skrur tiden et par år tilbake. Da så ting veldig annerledes ut. 52-åringen klarte ikke å berge plassen med Start i Eliteserien i 2018, og måtte ta den tunge turen ned til 1. divisjon etter at sørlendingene tapte de fire siste kampene av sesongen.

Rekdal ble værende, og Start var i gang med forberedelsene til en sesong hvor de skulle kjempe om opprykk, da det smalt en bombe to dager før seriepremieren mot Aalesund:

«Start har i dag informert Kjetil Rekdal om at han er fritatt fra sine oppgaver som hovedtrener i klubben som følge av en pågående personalsak. Trenerne Joey Hardarson og Andreas Jenssen vil lede laget i tiden framover», het det i en pressemelding fra Start.

Ingen av partene ville si noe om bakteppet for personalsaken. Etter det Fædrelandsvennen kjenner til handlet personalsaken blant annet om Rekdals fokus før og under treninger.

Rekdal beskrev det hele som «lyn fra klar himmel», og dagen etter varslet hans advokat, Erik Flågan, at treneren ville stille på jobb som normalt i kampen mot Aalesund. Start mente på sin side at han ikke skulle ledet laget i kampen.

2. april 2019 ble Kjetil Rekdal og klubben enige om å skille lag. Foto: Jacob Buchard

Fikk applaus

Lørdag morgen, bare timer før seriepremieren skulle bli sparket i gang, kom en ny pressemelding fra Rekdal-leiren der de holdt fast ved at han skulle lede laget.

Da kamprapporten ble klar en time før kampstart, sto Rekdal oppført som Starts trener.

Det hele kulminerte i de surrealistiske scenene hvor han få minutter før avspark entret matta til stor applaus av de fremmøtte Start-supporterne. Han ledet laget mot klubbens vilje, og kampen endte med et 0–1-tap - selv om den huskes av helt andre årsaker.

Tirsdag 2. april, tre dager etter tapet, kom partene til enighet om å skille lag. Aldri før hadde vi sett noe lignende i norsk fotball. Kjetil Rekdal var, som så mange andre før han, ferdig som Start-trener. Inn kom Joey Hardarson - først midlertidig så på fast basis.

Sportssjef Espen Olsen i HamKam sier at de ikke kjenner seg igjen i det som kom fram fra tiden i Start.

– Hos oss har han vært eksemplarisk, både på og utenfor banen, sier sportssjefen.

– Tror du denne kampen betyr ekstra mye for Rekdal?

– Slik jeg kjenner Kjetil vil han bare vinne fotballkamper. Jeg tror ikke det er noe annerledes for ham enn for mange andre. Det er selvsagt alltid spesielt å møte tidligere klubber, men når alt kommer til alt så handler det bare om å vinne for Kjetil, svarer Olsen.

Betyr ekstra mye å slå Start

Mandag kommer han altså tilbake til Sparebanken Sør Arena, en stadion og en klubb han kjenner godt. 52-åringen ledet Start i 22 kamper, og hadde et poengsnitt på 1.27. Når han nå vender tilbake til Kristiansand, er det med et poengsnitt på 1.83 på 29 HamKam-kamper. «Kamma»-spiller Aleksander Melgalvis roser Rekdal for den jobben han har gjort i Hamar.

– Han er en dyktig trener. Det er en person jeg liker godt, og det er gøy å jobbe sammen med ham. Det er alltid fint å få nye impulser, og når vi ligger så godt an på tabellen, så er det ikke noe tvil om at han og trenerteamet har gjort mye riktig, sier han.

Melgalvis var Lillestrøm-spiller da Martin Ramsland sendte Kanarifuglene ned med sitt hat-trick på Åråsen.

– Det betyr litt ekstra å slå dem. Det er alltid gøy å møte Start. De holder til i en fin by og har et fint stadion.