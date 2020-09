Fallet i hoppbakken endret alt for Tour-favoritten

Etter et brutalt fall i Planica fant skihopperen Primoz Roglic (30) frem sykkelen for første gang. Nå kan han vinne Tour de France.

Primoz Roglic bærer den gule ledertrøyen i Tour de France. Men i 2007 holdt alt på å galt i skibakken. Foto: Benoit Tessier / Reuters

Mars 2007: Han skulle avslutte sesongen med noen prøvehopp i vårsolen i mammutbakken i Planica. Men alt gikk galt for det slovenske hopptalentet som året før hadde utklasset Anders Bardal og Gregor Schlierenzauer.

Primoz Roglic falt stygt, ble båret ut av bakken og fraktet til sykehus i helikopter.

Roglic la ut denne Instagram-posten nøyaktig 10 år etter det brutale fallet i Planica:

September 2020: Tre svært krevende fjelletapper i Alpene gjenstår av årets Tour de France. Det er spesielt én mann feltet ser etter: Mannen i gult, Primoz Roglic. Han er så nær den store Tour-triumfen nå.

Primoz Roglic vant den fjerde etappen i årets Tour de France. Foto: Christophe Ena / AP Pool

Ville bli best i verden

– Det føltes som å fly. Jeg likte følelsen. Jeg ønsket å bli verdens beste skihopper.

Det er 13 år siden det dramatiske hoppet i Planica.

Det er nesten ti år siden han satte fra seg hoppskiene for godt.

Men fortsatt føler sloveneren Primoz Roglic seg som skihopper.

På sosiale medier deler han jevnlig innlegg av seg selv i hoppbakken fra yngre dager. På Instagram-profilen skriver han: «Ex-skijumper from Slovenia, now a pro cyclist».

Ikke så rart, kanskje. For i oppveksten i den lille byen Trbovlje, handlet alt om skihopping for Roglic.

Hoppsport hadde alltid vært en populær TV-idrett i Slovenia. Han hadde en nabo som var hopptrener. Og skiflyvningsbakken i Planica lå kun en drøy times kjøretur fra familiens hjem i Trbovlje.

Men sykling? Det var en sport få brydde seg om i Slovenia.

Det var i hvert fall ikke noe unge Roglic skulle drive med, heller ikke i treningsarbeidet. Sykling ble forbundet med store lårmuskler, og de ekstra kiloene kunne ikke en hopper slepe med seg i luftferden ned fra de største bakkene.

Roglic deltok i sitt første FIS-renn som 13-åring i 2003 og ble sett på som en svært lovende skihopper.

Hoppet 185 meter

Søndag 8. august 2006 ble Aftenpostens lesere presentert for Primoz Roglic for første gang. 16-åringen vant sitt aller første hopprenn av betydning, kontinentalcuprennet i Planica. På Aftenpostens resultatbørs så vi at Roglic blant annet hadde slått Anders Bardal, Jernej Damjan og Stephan Hocke.

Slik så resultatbørssiden i Aftenposten ut søndag 8. januar 2006. Primoz Roglic vant kontinentalcuprennet i Planica. Foto: AFTENPOSTEN

Vi hadde ikke plass til hele resultatlisten. Men langt bak Roglic kom Gregor Schlierenzauer og Piotr Zyla, som begge fortsatt er aktive og kan slå i bordet med svært gode hoppkarrierer.

Roglic kom ikke med i den slovenske troppen til Torino-OL.

Men han ble sett på som fremtidens mann. 16-åringen satte personlig rekord med 185 meter i Planica, vinteren etter vant han og Slovenia lagkonkurransen i junior-VM i italienske Tarvisio.

Roglic ble nummer fem i den individuelle konkurransen.

Uken etter skulle han avslutte sesongen som prøvehopper under den offisielle treningen før verdenscuphelgen i Planica.

Da gikk det fullstendig galt. Den unge skihopperen gikk over ende på kulen og ble kastet nedover det lange og brutale unnarennet i Planica.

Mørbanket og blodig ble Roglic liggende på sletta. Fire hjelpearbeidere hjalp ham over i en båre.

Han ble fraktet til sykehus, men slapp unna karrieretruende skader rent fysisk.

Likevel ble den skrekkslagne unggutten aldri seg selv i hoppbakken igjen.

I opptreningen sommeren 2007 forsøkte Roglic seg for første gang på sykkelen. Han likte det nye verktøyet i treningsarbeidet, han syntes det var gøy å prøve noe nytt, men det var likevel ikke snakk om å skifte idrettsgren.

Slet med motivasjon og knær

I fire år forsøkte Roglic å finne tilbake til seg selv i hoppbakken. Han ble blant annet nummer 48 i Vikersund i et kontinentalcuprenn. Det ble litt for mange sånne plasseringer, derfor bestemte sloveneren seg i 2011 for å bytte ut hoppskiene med landeveissykkelen.

– Jeg slet med både motivasjonen og knær. Jeg kjøpte meg derfor en sykkel og satset på det, forklarte han på pressekonferansen etter å ha vunnet sølv i VM-tempoen i Bergen i 2017.

Roglic ble profesjonell syklist i 2013 og avanserte sakte oppover i hierarkiet. I 2016 fikk han kontrakt med Jumbo-Visma, som 30-åringen fortsatt kjører for i dag.

Sloveneren vant en tempoetappe i Giro d’Italia i 2016. Året etter vant han etappe 17 over legendariske Col du Galibier i Tour de France.

Da begynte sykkelmiljøet å snakke om «gutten som egentlig var en skihopper».

– Sykling er en helt annen idrett, men de har én likhet: Du må jobbe hardt for å nå toppen.

Primoz Roglic har båret den gule ledertrøya i Tour de France den siste uken. Foto: Thibault Camus, AP

Så mye sykkel på TV

I et intervju med det østerrikske magasinet Sport Tirol i forbindelse med VM i Innsbruck for to år siden, fortalte Roglic at det var tilfeldig at han begynte å sykle under opptrening etter skadene han pådro seg i Planica.

Skihopperen så mye Tour de France på TV den sommeren, så han bestemte seg for å prøve seg på sykkelsetet.

Men Roglic trodde ikke at han skulle utvikle seg så mye – og så fort – i sin nye idrett.

– Nei, egentlig ikke. Jeg hadde jo ikke prøvd det før. Sykkelen jeg kjøpte den gangen, var min første. Jeg hadde aldri eid en tidligere. Som skihoppere hadde vi ikke lov til å sykle så mye. Men da jeg først begynte å sykle, var jeg ganske god til det helt fra starten. Jeg liker at det er en hard utholdenhetsidrett, en idrett som presser deg til grensen både fysisk og mentalt.

Sånn ser han ut uten munnbind. Bildet er fra Tour de France i 2017. Foto: CHRISTIAN HARTMANN / REUTERS

Primoz Roglic vant Vuelta a España i fjor. Nå er 30-åringen mannen å slå i Tour de France.

Han kunne blitt verdens beste til å hoppe utfor bakker.

Roglic ble i stedet best til å sykle opp bakker.

Kilder: Velonews, Olympic Channel, Sport Tirol, RTV Slovenia, Aftenposten arkiv, Youtube