Det kan komme et nytt mirakel i Milano. Men er det riktig å sammenligne Glimt 2020 med Rosenborg 1996?

Bodø/Glimts lag før Europa League-kvalifiseringen mot Zalgiris Vilius på Aspmyra. Nå venter Zlatan og Milan på San Siro. Foto: Mats Torbergsen, NTB

ANALYSE: Myten om at lynet aldri slår ned to ganger samme sted, bør ikke ha gyldighet i fotball. For Bodø/Glimts del.

Kjapt om saken:

Mirakelet i Milano

Alle over 30 år som er interessert i fotball, husker bildene fra kvelden 4. desember 1996.

Da svevet Vegard Heggem over verdensstjernene Baresi og Maldini og headet Rosenborg videre i Champions League på bekostning av mektige Milan.

Det skulle ikke vært mulig.

Det bør det heller ikke være for Bodø/Glimt når de skal gjøre sitt forsøk på samme arena, mot samme klubb torsdag kveld. Men likhetene mellom Rosenborg den gang og de gule nå er mer enn slående.