Fikk kjørt seg: - Man gjør det ikke sånn i kamp

Stefano Vecchia var svært synlig i internkampen på Frøya fredag formiddag. CHRISTIAN SKARE STENDAL

Stefano Vecchia var svært synlig i internkampen og scoret to mål. Men han innrømmer at måten å spille på er uvant kost for ham.

