Helsedirektoratet anbefaler fortsatt toppidretts-nei

Helsedirektoratet anbefaler at eliteseriespill i idretter som ishockey og håndball fortsatt må utsettes. De vil heller ikke tillate treningskamper i toppfotballen. Norske idrettsledere reagerer kraftig.

HOCKEY-NEI: Foto: Bjørn S. Delebekk

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Som VG erfarte fredag formiddag, anbefaler Helsedirektoratet at seriespill fortsatt setter på vent.

Helsedirektoratet skriver i sin anbefaling at toppidrettsutøvere kan trene som normalt, men de anbefaler å utsette alt av seriespill og treningskamper mot andre lag utenfor egen klubb.

Nyheten er nedslående for store deler av norsk idrett. Heller ikke breddeidretten for voksne kan håpe på en gjenåpning.

På ett område legges det likevel opp til en forsiktig oppmykning:

Helsedirektoratet mener barn og unge bør få lov til å konkurrere innenfor egen kommunegrense. I dag er det kun tillatt med kamper og stevner internt i egen klubb.

I anbefalingene fra helsemyndighetene legges det opp til at seriespill i toppidretter som ishockey og håndball må utsettes ytterligere. Dersom regjeringen velger å lytte til anbefalingen, så er det et hardt slag for en idrett som ishockey. Der har det vært full stans i kampene i toppdivisjonen siden 8. januar. Mange har likevel håpet å kunne komme i gang igjen med kamper allerede denne helgen.

– Om politikerne tar og følger disse rådene, så er det en voldsom og uforståelig nedtur. Vi synes det er veldig rart at så mye er åpnet, men at toppidretten med så strengt regime ikke kan forsette. Det er rett og slett merkelig, forteller generalsekretær i Norges Ishockeyforbund Ottar Eide til VG og legger til:

– Jeg tror ikke de ser at toppidretten er jobben til folk. Det er en yrkesgruppe som nå får arbeidsnekt, og det er krevende å forholde seg til.

Han forteller at det i verste fall kan ende med at hele sesongen ryker.

– Det spørs hvor jo hvor lenge det varer. Det er en stor utfordring når man spiller ishockey i hele Europa, men ikke her, sier en bekymret Eide.

Generalsekretær i Norges Fotballforbund, Pål Bjerketvedt, håper at regjeringen vil ha et annet budskap enn det som Helsedirektoratet har foreslått.

– Det er krevende å gå inn i en vurdering, men om det blir slik, så er det på grensen til uforståelig. Særlig når vi har så lang og god erfaring med toppfotball gjennom 2020. At situasjonen nå skulle tilsi en så kraftig innstramming og overraskende. Det vil være et hardt tilbakeslag for norsk idrett sådan. Det blir tydeligere og tydeligere at idretten utsettes for strengere retningslinjer enn samfunnet ellers. Både for topp og for bredden, forteller Bjerketvedt.

– Hvilke konsekvenser kan dette ha?

– Dersom det faktisk blir resultatet, så er det krevende for oss. Vi nærmer oss tidspunkt for sesongstart. Jeg kan ikke si noe om konsekvenser og alternativer, men det er noe man må se på dersom dagens advarsel stemmer.

Også håndballforbundet er klare på at, dersom politikerne følger rådene, vil være dårlig nytt.

– Vi vil vente på hva som kommer offisielt. Men det er ikke noe tvil om at det vil være et hardt tilbakeslag for topphåndballen. Vi er allerede veldig hardt presset på både barne- og voksen-håndballen, sier Erik Langerud, generalsekretær i håndballforbundet.

Helsedirektoratet ber, etter det VG forstår, om at treningskamper i fotball - en idrett som ikke er i sesong for øyeblikket - ikke bør avholdes.

Idrettspresident Berit Kjøll reagerer på VGs opplysninger:

«Det vil være alvorlig for oss og vi setter derfor vår lit til at regjeringen ikke etterkommer denne anbefalingen og åpner opp for nasjonale seriekamper i toppidretten i tråd med våre forventninger. Dette handler om en stor yrkesgruppe som jeg nå opplever blir neglisjert» skriver hun i en uttalelse.

Kjøll påpeker at det er snakk om noen tusen utøvere som ønsker å utøve yrket sitt.

«Jeg synes det er underlig at hundretusener skal reise rundt i Norge på vinterferie når disse yrkesutøverne blir stengt ute, og som er underlagt de strengeste smittevernprotokollene» mener NIF-toppen.

Regjeringen avholder pressekonferanse klokken 14 i dag. Der vil det bli kjent i hvilken grad man lytter til rådene fra helsemyndighetene.

Hovedaksjonær og styreleder i Stavanger Oilers, Tore Christiansen, er klar på at man respekterer helsefaglige råd og ikke vil trosse dem, men sier også at mange klubber nå er på bristepunktet.

– Hvis det blir en utsettelse i en kortere periode, så tror jeg at en skal klare å holde pusten. Men det er en grense for hvor lenge man kan holde pusten og den nærmer seg, sier Christiansen.

– Rent næringsmessig er det krise. Det må vi si, sier han videre og forteller at han ved en lengre utsettelse frykter om det i det hele tatt vil være lag igjen til å gjennomføre ishockey-sesongen.