Camilla Herrem forlenger med Sola

Landslagsprofilen Camilla Herrem har forlenget sin kontrakt med Sola ut 2024/2025-sesongen.

Camilla Herrem blir Sola-spiller ut 2024/2025-sesongen. Foto: Jon Ingemundsen

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Det opplyser klubben i en pressemelding mandag.

– Jeg er utrolig glad og stolt over at jeg skal spille de neste sesongene i min klubb. Alle som kjenner meg vet hvor glad jeg er i Sola, og hvor hjemmekjær jeg er. Den siste sesongen viste at det er noe spennende på gang i klubben, og jeg gleder meg til å bidra, sier 34-åringen.

Kantspilleren returnerte til Sola fra Vardar våren 2017.

Les også Sola får bronse og en plass i Europa neste sesong

Satser mot neste OL

I fjor vår forlenget landslagsspilleren, som tirsdag reiser til Frankrike på pre-camp med landslaget før OL i Tokyo, sin Sola-kontrakt til ut neste sesong.

Men allerede ett år før denne avtalen løper ut binder hun seg til klubben i ytterligere tre år.

– For Sola er dette helt gull, sier Solas trener og Herrems ektemann Steffen Stegavik til Aftenbladet.

Dette betyr at Herrem vil være aktuell for sommer-OL i Paris i 2024.

Les også Holta drar etter historisk god Sola-sesong: – Vi følte oss som underdogs i hver kamp

Kontinuitet

– Når vi har en såpass god spiller som vil satse til OL, er det naturlig for Sola å forlenge kontrakten. Jeg er glad for at det er på plass allerede nå. Jeg håper vi kan forlenge med flere spillere før sesongen starter, sier Stegavik.

– Kontinuitet er alfa og omega for at vi skal kunne holde oss i toppen, Vi viser alle at vi ønsker å være et topplag. Og det viser vi når vi forlenger med bærebjelkene.

Sola endte på 3. plass i en sesong som ble avbrutt grunnet korona. Laget spilte cupfinale og skal neste sesong spille i Europa League.