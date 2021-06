Landslagssjefen: – Hjerteskjærende forskjellsbehandling

Trener Petter Thoresen (59) legger lite imellom i sin kritikk av myndighetenes krav om at ishockeylandslaget hans må gå i karantenehotell etter hjemkomsten fra VM tirsdag.

SMELLER TIL: Ishockeylandslagets sjeftrener Petter Thoresen er ikke nådig i sin kritikk av norske myndigheter for det han mener er forskjellsbehandling av idretter og idrettsutøvere. Foto: Sergei Grits / AP

– Plutselig har de som bestemmer kommet til sunn fornuft. De står på Gardermoen når vi kommer hjem og sier «nå lurte vi dere, bare dra hjem og kos dere», svarer landslagssjefen i ishockey ironisk på spørsmål om karantenebestemmelsene som rammer Norges VM-lag.

Etter å ha levd, trent og spilt under det han karakteriserer som ekstremt strenge smitteverntiltak før – og spesielt under – mesterskapet i Riga, må spillerne i henhold til de norske smittevernreglene sjekke inn på karantenehotell etter at de i chartret fly har landet på Gardermoen tirsdag.

I likhet med Norges ferske Champions League-mester i håndball, Kristiansand-laget Vipers, kan de først etter tre dager i hotellkarantene teste seg ut av den karantenen – for så eventuelt å avtjene resten av karantenetiden i eget hjem.

Mats Zuccarello, som ifølge landslagssjef Petter Thoresen vil spille OL-kvalifiseringen for Norge i august, responderte slik på en Twitter-melding fra landslagskompis Mats Rosseli Olsen:

– Jeg er forbannet på vegne av spillerne som har ofret syv uker. De har gledet seg til å dra hjem til sine kjære familiemedlemmer og leke på gulvet med barna sine. De ville ikke ha satt Norge i fare ved å sone karantenen hjemme, sier Petter Thoresen under den digitale pressekonferansen etter Norges siste VM-kamp mot Kasakhstan (seier 3–1).

Han tilføyer at det er «hjerteskjærende» og at han aldri har hatt sansen for «forskjellsbehandling». Han hevder at ishockeylandslaget «ble jagd ut av landet», det vil si Norge, for å sikre en tilfredsstillende oppkjøring til VM. Allerede 23. april startet ishockeylandslagets treningsleir i København fordi det på grunn av Norges smittevernregler var umulig å legge VM-forberedelsene til hjemlandet.

– Det er det som er «fjols til fjells», sier han med referanse til det han mener er fullstendig urimelig når det gjelder regjeringens unntak fra å måtte sone karantenen på hotell etter hjemkomst fra utlandet.

Unntaket gjelder for utøvere som er kandidater til OL og Paralympics i Tokyo, samt fotballandslaget.

– Det må være likhet for loven. Vi har verdens beste håndballag (Vipers); fotballandslaget er kanskje rangert som nummer 30 i verden, håndball nummer en, vi rundt 12–13. Jeg vil ikke bebreide fotballen. De har søkt. Men det er forskjellsbehandlingen. Den irriterer meg grenseløst. Det er natta, raser Petter Thoresen.

Landslagssjefen, som deltok i fem OL som aktiv og har ledet Norge som trener siden OL-kvalifiseringen i 2016, «føler at det er en særidrett som har fått særbehandling når det gjelder karantenebestemmelsene» – fotballen.

Ishockeylandslagets VM-tropp består av 28 spillere. 10 av dem er ikke på charterflyet til Gardermoen tirsdag. Rundt halvparten tar rutefly til Sverige, der de spiller for svenske klubblag og har bopel. Slik unngår de å måtte ta inn på karantenehotell.

VM-spiller Tommy Kristiansen er åpenbart ikke en av de heldige:

Landslagskaptein Jonas Holøs (33), som ble smittet av covid-19 i fjor høst, er en av dem. Han har de to siste sesongene spilt for svenske Linköping.

– Jeg flyr til Sverige, så kan jeg slippe karantenen, bekreftet han under den digitale pressekonferansen i Riga mandag.

VG forsøkte før helgen flere ganger å få en uttalelse fra Kulturdepartementet rundt karantenebestemmelsene. Mandag kveld publiserte regjeringen en pressemelding der de skrev at de har at det ikke vil bli tilpassede regler for andre.

«Det er avgjørende at importsmitten holdes så lav som mulig for å kunne opprettholde kontroll over covid-19-pandemien. Karantenehotell er et viktig virkemiddel for å redusere importsmitte, samtidig som det beskytter både personer i egen husstand og befolkningen generelt for importsmitte», heter det i pressemeldingen.