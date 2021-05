Matchvinneren ble benket. Mener kroppen trengte hvile

Guillermo Molins har spilt mye på kort tid. Etter å ha hvilt store deler av kampen mot Sandefjord, kom han inn og avgjorde. Nå tror han at han tåler å starte mot Stabæk søndag. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Etter sju måneder uten treninger og kamper, har det blitt et voldsomt kjør for Guillermo Molins i RBK-starten.

SANDEFJORD - ROSENBORG 1–2:

– I dag ble det litt færre minutter. Jeg fikk veldig mange minutter bare for noen dager siden, og for kroppen min var det faktisk deilig. For det har vært en tøff start for meg, sier Molins til Adresseavisen.

For ganske nøyaktig 20 dager siden hadde den svenske angrepsspilleren sin første treningsøkt som RBK-spiller.

Han ble sittende på benken i serieåpningen mot Vålerenga, men fikk en omgang som innbytter i 5–0-seieren over Viking 13. mai.

Siden den gangen har han startet både 16. mai mot Bodø/Glimt (spilte 45 minutter), 20. mai mot Brann (spilte 67 minutter) og 24. mai mot Molde (spilte hele kampen).

Les også Her redder Molins dagen for RBK

– Deilig å avgjøre

Det er mye for en mann som sist spilte kamp 8. november i fjor.

– Jeg er i bedre form nå enn etter den første kampen, men jeg har vært i gang i to uker nå. Før det var det sju måneder uten fotballkamper eller fotballtreninger i det hele tatt. Så det er en bit igjen fysisk, sier Molins, som kom inn for Carlo Holse etter 82 minutter torsdag kveld.

Rosenborg slet mot Sandefjord, og skapte knapt sjanser i åpent spill.

Men da det så ut til å ebbe ut med 1–1 på gressmatten i Sandefjord, dukket innbytter Molins opp på bakerste stolpe.

Og gjorde som han forventer av seg selv: satte inn den avgjørende scoringen som sørger for at RBK har heng i toppen av tabellen.

– Jeg er her for å hjelpe laget og gjøre jobben min. Det synes jeg at jeg gjør, og det var deilig å avgjøre, sier han.

Les også Varsler familieråd om RBK-fremtiden: - Av og til legger jeg meg med dårlig samvittighet

Unngikk luke

Molins brukte store deler av kampen på å jogge rolig på sidelinjen.

– Jeg ville komme inn, det tror jeg alle innbyttere vil. Men det ble åtte minutter, og det holdt, sier han.

Scoringen kom etter et langt innkast som etter hvert ble stusset videre av Kristoffer Zachariassen.

– Og på bakerste stolpe fikk jeg all verdens tid, og da skal det være mål, sier han kontant.

Tre poeng i Sandefjord sørger for at Rosenborg står med 11 poeng etter seks runder. Dermed er det bare to poeng i stedet for fire opp til Bodø/Glimt, som har fem kamper spilt.

– Det er veldig stor forskjell på det. Spesielt etter at vi tapte mot Molde sist, da vi spilte bra. Det var deilig å få med seg en trepoenger etter at vi spilte litt dårligere. VI er ikke fornøyd med spillet vårt i dag, men vi fikk med oss tre poeng. Og de blir viktige til slutt, sier Molins.

Redd for å «bruke opp» Molins

Trener Hareide sier at den høye belastningen er årsaken til at Molins ikke ble satt inn tidligere, selv om RBK slet med å finne åpninger i Sandefjord-forsvaret.

– Da hadde jeg brukt ham opp. Jeg er redd for å få ham skadet, sier Hareide til Adresseavisen.

For løpskapasiteten til Molins er ikke den samme som den Carlo Holse, som han kom inn for, har.

– Om vi tok Carlo bort fra høyre, var vi redd for å få kontringer nedover siden der. Så vi brukte litt tid på å konstruere laget vårt og gamble. Da ventet vi litt, sier RBK-sjefen.

Som altså fikk full uttelling da Molins først kom inn.

– Jeg blir kjempeglad på hans vegne, sier Hareide.