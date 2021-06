Langrennssjefen: – Vi legger ikke opp til bruk av høydehus

SOGNEFJELLET: Espen Bjervig slår likevel fast at det ikke handler om et prinsipp.

Espen Bjervig brukte anledningen til å gå på ski selv på langrennslandslagenes samling på Sognefjellet denne uken. Han slår fast at det kun blir naturlig høydetrening for norske utøvere før OL. Foto: Torstein Bøe, NTB

Langrennskonkurransene under OL i Beijing neste vinter går på 1800 meters høyde. Alle som skal konkurrere i utholdenhet under slike forhold, må tilpasse seg høyde.

Da er det lett å tro at langrennsleiren jublende tok imot opphevelsen av forbudet mot simulert høyde for norske idrettsutøvere. Men slik er det ikke. I hvert fall ikke denne vinteren. For en knapp uke siden ble det 18 år gamle forbudet mot bruk av høydehus eller simulert høyde opphevet av Idrettstinget.

Langrennsfilosofi

Langrennssjef Espen Bjervig ringte ikke leverandøren av simulert høyde øyeblikkelig. Til tross for at OL-konkurransen går høyt, blir det en klassisk og høydehusfri satsing foran OL i 2022.

– Vår filosofi handler om at vi skal bevege oss og bo i den høyden vi skal konkurrere. Med bruk av høydehus blir det slik at du bor der, men trener lavt. Det er vanskelig å gå på rulleski i høydehus, sier Espen Bjervig.

Fakta Høydeeffekten Er en samlebetegnelse på trening i lengre perioder i høyder med lavere oksygentrykk enn ved havoverflaten. Jo flere høydemeter over havet, desto lavere trykk. Dette kan også simuleres ved å fjerne oksygen fra luften i lavlandet – såkalt høydehus.

Vedvarende trening i høyden fører til at beinmargen produserer flere røde blodceller. Disse øker blodets evne til å føre oksygen ut i kroppen.

Idrettsutøvere bruker høydetrening for å øke antallet røde blodceller og dermed være i stand til, på naturlig måte, øke det maksimale oksygenopptaket.

Det er individuelle forskjeller mellom utøvere hvor stor nytte de har av slik trening. Det er også en del vitenskapelig litteratur som mener at effekten av høydetrening er liten. Les mer

Han har tatt turen til langrennslandslagenes samling på Sognefjellet. Der får utøverne gått på ski på vintersnøen i 1450 meters høyde. Ikke høyt nok og lenge nok til å få høydeeffekt. Som aktiv langrennsløper i verdenstoppen på 90-tallet har han selv brukt høydehus.

– Jeg kan ikke si at det hadde noen effekt hverken positivt eller negativt. Jeg husker best at det var kjedelig, sier han.

Ikke et prinsipp

Det betyr ikke at norsk langrenn ikke kommer til å benytte simulert høyde i fremtiden.

– Jeg vil ikke nekte noen å installere utstyr for å simulere høyde. Men jeg tror ingen vil gjøre det. Det er ingen som har erfaring med bruk av høyde. Vi har et godt og robust opplegg for OL-sesongen, sier han og slår fast at bruk av simulert høyde definitivt ikke inngår i det opplegget.

At det er omstridt i Norge til tross for at det formelle forbudet er opphevet, kan han ikke ta hensyn til.

– Vi kan diskutere frem og tilbake om etikk og moral. Men når det først er lovlig, må vi få bruke det. Den diskusjonen er ferdig.

Bare naturlig høyde

Frem mot vinteren blir det bare naturlig høyde for de norske utøverne. Tradisjonell høydetrening slik mange norske utøvere i verdenstoppen har drevet med siden tidlig 90-tall, handler om minst tre perioder med varighet på tre uker før sesongen starter.

I år blir det to norske høydesamlinger før sesongstart, én like før jul og én samling like før avreise til Beijing. Slik ser høydeopplegget til landslaget ut:

August/september: Livigno nord i Italia, etterfulgt av Lavazé ikke langt fra Val di Fiemme

Oktober: Livigno/Val Senales

Desember: Davos

Januar/februar: Seiser Alm i Nord-Italia.

– Det er et opplegg som vi tror kommer til å fungere.

Det er ikke alle norske utøvere som er like begeistret for høydetrening. Utøvere som Johannes Høsflot Klæbo og Emil Iversen har brukt lite tid i høyde. Simen Hegstad Krüger har heller aldri vært noe høydedyr.

Men kommende sesong vil også disse løperne trene høyt.