Hovland i ledelsen - og så raket han selv

Viktor Hovland (23) jager sin første topp 10-plassering i de aller mest prestisjefylte golfturneringene. Starten torsdag er meget lovende.

Viktor Hovland etter utslaget på hull 7, som var hans 16. hull torsdag. Foto: David J. Phillip / AP

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Selv om veldig mange spillere gjenstår denne første dagen, så er det åpenbart at Viktor Hovland har hatt en sterk åpning på PGA Championship.

På den utfordrende banen gikk Viktor Hovland tre under par. Da nordmannen var ferdig med sin runde, betydde det delt ledelse med Brooks Koepka og Keegan Bradley.

Hans beste major-resultat til nå er den sensasjonelle 12. plassen som amatør i US Open i 2019.

Selvtilliten er på topp nå etter 3. plasser to uker på rad på PGA-touren.

PGA Championship er en av de fire såkalte «majors», altså de aller største og best betalte turneringene i løpet av året.

Hovland startet på hull 10 og hadde birdies (ett slag under par) både på hull 11 og 16. Han slapp helt unna bogeys før hull 1, altså hans tiende for dagen.

Men nordmannen slo tilbake med birdie på hull 2, og holdt seg så stabilt på par på hvert eneste hull fram til hull 8, da han fikk en ny birdie.

På hull 4 måtte Hovland i bunkeren. Her kan du se hva han gjorde etterpå:

Han raker altså selv sanden etterpå. Det faller selvfølgelig amerikanerne for.

– Folkets mester, kaller redaktør Josh Berhow i golf.com ham i et twitter-innlegg.

Det er caddienes jobb å rake. Grunnen til at de raker i sanden, er at spillerne bak ikke skal risikere å havne i dype spor.

PGA Championship spilles denne gang på Ocean Course på Kiawah Island Golf Resort. Banen er hele 7202 meter lang. Med det er det den lengste banen i en majorturnering noen gang, skriver Golf Monthly.

PGA Championship ble sist spilt her i 2012. Den gang gikk cutten - altså avskallingen midtveis i turneringen - på seks slag over par. Ikke desto mindre vant Rory McIlroy på fantastisk −13 - som var åtte slag bedre enn nummer to. For eksempel ga −3 delt 7. plass. Bare 20 spillere gikk under par.

Tre spillere har flest topp 5-plasseringer hittil denne sesongen. Alle tre har seks. Hovland er en av dem. De to andre er Xander Schauffele og Jordan Spieth.