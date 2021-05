Rasende Hareide om å miste landslagsspillerne til karantene: – Hvis det skjer noe med dem, da blir det rabalder

Åge Hareide er alt annet enn glad for at to av spillerne hans må ta rutefly til Spania og havner i karantene.

Åge Hareide er ikke fornøyd med at hans landslagsspillere må i karantene etter retur fra landslagssamling. Foto: Ole Martin Wold

Søndag ettermiddag fikk Rosenborg-trener Åge Hareide en svært overraskende beskjed; nemlig at alle landslagsspillere fra Eliteserien må rett i karantene når de kommer hjem fra landslagsoppholdet.

Det hadde ikke Hareide fått beskjed om, og på pressekonferansen etter kampen mot Stabæk var det der fokuset lå.

– Sånn som vi forsto det da de ble tatt ut skulle de være hjemme, men kunne trene med oss. Det var det vi fikk vite. Det hadde vi ikke noe problem med. Vi har levd under strenge smittevernregler tidligere. Men nå sender vi våre spillere gjennom hele Europa! Via Zürich til Malaga. Bare det i seg selv er skremmende, tordner Hareide.

– Jækla dårlig håndtert

Rosenborg har to spillere som skal på samling. André Hansen og Kristoffer Zachariassen. Sistnevnte er med på sin aller første samling.

– Myndighetene skulle ha orientert oss mye mer om hva som skulle skje. Hadde vi visst dette måtte vi har vurdert mye mer om hva vi skulle ha gjort. Jeg vil ikke ta ifra Zachen (Zachariassen) muligheten til å spille på landslaget. Men jeg synes dette var jækla dårlig håndtert, sier treneren.

Det var under presentasjonen av landslagstroppen på onsdag at landslagssjef Ståle Solbakken fortalte at han hadde avklart med kulturminister Abid Raja om at spillere fra hjemlig liga ville slippe normale karantenereglene.

– Det er del spillere fra eliteserien med. Det er fordi de har fortjent det. Lise (Klaveness) og jeg har hatt en god dialog med Abid Raja for bare 30 minutter siden, hvor vi har fått lovnader om at de norske spillerne, i likhet med de olympiske og paralympiske utøverne, får unntak fra de karantenereglene. Dette er så ferskt at vi hadde planlagt en alternativ tropp, sa Solbakken.

Men det eneste unntaket landslagsspillerne får er at de slipper karantenehotell. Det kom fram av pressemeldingen regjeringen kom med samme dag som Solbakken kom med sin tropp.

TATT UT: Kristoffer Zachariassen er med i sin aller første landslagstropp. Foto: Terje Svaan

Lover rabalder

Særlig er Hareide irritert på at landslagsspillerne må ta vanlig rutefly til Malaga. Først fra Værnes til Oslo, så fra Oslo til Zürich. Så fra Zürich til Malaga. Den samme ruten skal de ta tilbake også.

– De burde ha blitt flydd rett ned til Malaga hvis de er viktige for landslaget. Det er en risiko for våre spillere. Nå mister vi dem også i tre dager før kampen mot Strømsgodset.

– Men den største risikoen for våre spillere er ruteflyet via Zürich. Hvis det skjer noe med våre spillere, da blir det rabalder.

– Hva mener du med rabalder?

– Det blir rabalder. Du vet hva det betyr, svarer Hareide kort.

– Kostet oss medaljen

Han har friskt i minne hva som skjedde sist han sendte flere spillere på landslagsoppdrag. I november i fjor dro André Hansen og Markus Henriksen til Oslo for å spille treningskamp mot Israel og senere Nations League-kamper mot Østerrike og Romania.

Men Henriksen fikk viruset, og Hansen måtte i karantene. Begge ble holdt borte fra Rosenborg i 14 dager.

– Det kostet oss kanskje medaljen, mener Hareide.

– Føler du deg lurt av forbundet?

– Lurt og lurt. Det er dårlig informasjon. Når man tar ut norske spillere bør det være klinkende klart om hva det har å si for oss. Men jeg er mer redd for ruteflyet. Jeg snakket med (André) Hansen om det også. Man burde ha fløyet Molde-, Bodø/Glimt- og Rosenborg-spillerne med direktefly istedenfor via masse flyplasser hvor man er med hvem som helst.

I et tilsvar til NRK skriver Fotballforbundets elitedirektør Lise Klaveness at hun fikk vite om detaljene om karantenereglene senere samme dag som troppen ble tatt ut.

– Dette har vi kommunisert på mange måter til klubbene, blant annet i et eget informasjonsmøte med klubbene dagen etter pressekonferansen og i direkte samtaler med flere daglige- og sportslige ledere i de berørte klubbene. Dette er kompliserte og nye regler som myndighetene endrer ofte. Vi gjør vårt ytterste for at klubbene skal få løpende informasjon om alle endringer, skriver Klaveness til NRK.

– Vi forstår selvsagt at klubbene ønsker spillerne i fellestrening fra dag 1, men myndighetene vurderer at det på grunn av smittevernhensyn er nødvendig med minst tre dager, legger hun til.