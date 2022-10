Undheim-dobbel for Bryne

Robert Undheim avgjorde med sin 2-1-scoring for Bryne mot Åsane på Åsane Arena i 1. divisjon lørdag. 30-åringen scoret begge målene for Bryne. Åsane har ikke tatt poeng på de siste to kampene.

