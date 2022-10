Riise styrer Toppseriens yngste lag: – En slags stepappa

KARMØY (VG) Over halvparten av John Arne Riises spillere går fremdeles på videregående skole. Som trener for Toppseriens yngste lag tyr 42-åringen blant annet til det sosiale mediet Snapchat.

Andreas Hellenes, VG

Riises enorme jubelbrøl da Avaldsnes reddet kvalikplass på overtid søndag kunne sikkert høres helt inn til Haugesund. Etter at kvalikplassen ble sikret ble en tårevåt Riise omringet av «jentene sine» som sang «Riise, Riise, Riise» av full hals.

Lenge så håpet om fornyet kontrakt i Toppserien nærmest umulig ut, men da 18 år gamle Viktoria Sørensen, som egentlig tilhører rekruttlaget og ikke A-laget, satte inn 2–1 på overtid og sikret kvalikplass, gikk Avaldsnes Idrettssenter fullstendig av hengslene:

Med en snittalder på under 21 år blant spillerne som spilte minst 90 minutter denne sesongen, er Riises Avaldsnes det yngste laget i Toppserien.

– Jeg tror nok jeg er annerledes enn hva mange andre trenere er. Jeg har veldig tette bånd til spillerne mine, svarer Riise på VGs spørsmål, og fortsetter:

– Jeg «snapper» dem, jeg tekster dem, passer på hvor de er hele tiden og jeg er med dem på sosiale ting.

42-åringen fra Ålesund, som ofte refererer til spillerne sine som «jentene mine», sier at han gjør dette for å bygge tillit mellom han og spillerne sine.

– Hvis jeg vet hva de går gjennom på privaten, så er det lettere å håndtere det på trening. Jentene mine er så unge at de trenger den støtten, sier Riise, og fortsetter:

– Jeg føler til tider at jeg er en slags stepappa, venn, psykolog, mentaltrener, fotballtrener og kompis. Dette liker jeg, for da føler jeg at jeg er med på reisen deres.

Fakta Så mye av spilletiden tildeles spillere 21 år eller yngre i de ulike klubbene: Avaldsnes: 62 prosent Røa: 45 prosent Stabæk: 45 prosent Rosenborg: 44 prosent Arna-Bjørnar: 42 prosent Lyn: 39 prosent Kolbotn: 33 prosent LSK Kvinner: 28 prosent Brann: 19 prosent Vålerenga: 6 prosent PS: Tallene er fra Europa-toppen via NFF og gjelder spillere som er 21 år eller yngre. Oppdatert før siste serierunde. Les mer

Selv om søndagen endte i gledestårer, har brorparten av sesongen bydd på nederlag etter nederlag for fortsatt nedrykkstruede Avaldsnes. Nå venter Øvrevoll/Hosle i avgjørende kvalikkamper.

På det verste tapte Avaldsnes ti strake kamper i Toppserien. En tung rekke som blant annet inneholdt 0–10 for seriemester Brann og 0–6 for Vålerenga.

Likevel tror Avaldsnes-kaptein Hanna Dahl at motgangen kan ha fått frem det beste i Riise:

– Det er i motgang han er på sitt beste, sier hun, og tilføyer:

– John Arne har gått gjennom utallige opp- og nedturer selv, så når ting ser mørkt ut så vet han hvordan han skal nå frem til oss i spillergruppen.

Kanskje var det nettopp denne egenskapen som fikk skinne da Riise og jentene hans gikk i garderoben på stillingen 0–1 søndag, før de kom ut i andre omgang og snudde kampen.

Riise var heller aldri i tvil om hvem han skulle bytte på da det så ut som verst:

– John Arne sa til meg for noen dager siden at jeg kom til å score i dag. Dette er det største jeg har opplevd, sier den lokale 18-åringen som ble matchvinner, Viktoria Sørensen, til VG.

– Med Viktoria så vet jeg hva jeg får. Hun er en kriger. Hun scorer ikke sitt livs to fineste mål i dag, men hun scorer i hvert fall sitt livs to viktigste, avslutter Riise.