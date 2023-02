Ola Vigen Hattestad vil ha en ski-revolusjon: – Jeg hadde hatet det

Landslagstrener for VM-landet Slovenia, Ola Vigen Hattestad, har en drøm for langrennssporten: At alle går på like ski.

FRA NORGE TIL SLOVENIA: Ola Vigen Hattestad på jobb under Tour de Ski i Oberstdorf i januar.

– Det kan funke på skøyting. Alle får helt lik struktur og glider. Den eneste forskjellen ville være lengden på skiene, sier Ola Vigen Hattestad.

Det er bare en drøy uke til VM i nordiske grener (langrenn, hopp og kombinert) overtar VM-stafettpinnen fra alpint og skiskyting.

Hattestad lader opp til VM på hjemmebane i Planica som landslagstrener for de syv slovenske landslagsløperne. Beste løper er Eva Uvrec som har en 7. plass på sprinten i Davos som beste resultat denne sesongen.

– Drømmen min er ikke realistisk, men drømmen er at alle går på helt like ski. At løperne får utdelt ski på start. Helt tilfeldig, sier Hattestad.

PÅ TV: Ola Vigen Hattestad (bak t.h.) er med i årets sesong av Mesternes mester på NRK. Programleder Aksel Lund Svindal i midten foran.

Slovenia har to faste smørere som er med på verdenscup, i tillegg har de noen de kan leie inn.

– Ved like ski tar man vekk noen av fordelene de store teamene har. Det blir mer likt. Men da må man regne med at noen av de beste løperne vil få noen fiaskodager. Men i det lange løp tror jeg det ville være bra for langrennssporten, sier Hattestad.

Hattestad har selv blitt både olympisk mester og verdensmester i sprint. Nå er han med i Mesternes mester på NRK. Som langrennsløper var han perfeksjonist, som likte å teste veldig mange ski før han skulle gå renn.

– Hvordan hadde du likt en regel om like ski da du var aktiv?

– Jeg hadde hatet det. Jeg har forståelse for at noen vil oppleve det urettferdig, men jeg tror det kan være bra for langrennssporten nå, svarer Hattestad.

Flere nasjoner har fått seg smørebusser. Den norske og den svenske ruver i landskapet på langrennsarenaene Europa rundt.

– Jeg er med og tester ski, vi er så få at vi starter ofte testingen før Norge og er på plass når de kommer og ruller ut sitt maskineri. De har sitt system og mye folk, det er frustrerende for en liten nasjon. Men la det være helt klart, Norge er dritflinke og de er best trent. Men Norge er stort sett over snittet på konkurransedyktige ski, mens vi prøver å komme opp på det snittet, sier Hattestad.

Sportssjef for Sverige Anders Byström mener noe må gjøres for få med flere nasjoner i toppen.

– Det er en spennende idé. Vi må tenke jevnere forutsetninger for nasjonene. Så dette må vi snakke om i FIS. Dette kan være noe, sier Byström til VG.

21. mars er det bysprint i Tallinn, da skal en felles smørevariant testes. Alle nasjonene skal stå på samme område og det blir felles smurning og utstyr. Smørebusser er ikke tillatt.

– Det blir veldig interessant å se. Vi og Norge, med våre økonomiske forutsetninger og smøretrailere, må være med på denne diskusjonen. Vi må være villige til å se på at ting kan bli annerledes, sier Byström.

NORGES SMØREBUSS: Denne triller rundt i Europa lastet med verdens beste skipark, her parkert i Ruka under verdenscupåpningen i Finland i 2016.

Langrennsjef i Norges Skiforbund, Espen Bjervig, syns også et felles smøreopplegg i Tallinn blir spennende, men han mener at like ski ikke er veien å gå i fremtiden.

– Skismurning og optimalisering av utstyr er en del av langrennssporten, å gå med like ski vil fjerne en del av idretten. I for eksempel motorsport og sykkel har mekanikere en rolle, her har vi skismørere. Men vi må sørge for at det ikke bare er noen nasjoner som klarer å henge med, så vi må finne andre måter å fordele pengene på, og det har vi foreslått, sier Bjervig til VG.

NORSK SJEF: Langrennssjef Espen Bjervig under Tour de Ski i januar.

Guri Knotten er direktør for ski og skiskyting i Sveits. For et halvt år siden tok hun til orde for mye av det samme som Hattestad i VG.

– Vi kunne standardisert mye mer på utstyrssiden. Nasjonene med mindre ressurser må bruke store deler av sitt totalbudsjett på smurning og utstyr. Det går utover muligheten de har til å drive rekrutteringsarbeid og utvikling av utøvere. Kanskje bør man teste ut felles smøreopplegg for alle? Det er noe fint og rettferdig med rulleskirenn der alle ski er like og blir tildelt tilfeldig, sa Knotten da.

Både Ole Morten Iversen og Ola Vigen Hattestad ga seg som landslagstrenere for de norske damene etter OL i Beijing i fjor. 40-åringen er tobarnsfar. Sammen med Katja Visnar har han sønnen Ludvig (7) og datteren Lara (1 1/2).

SKI-FAMILIE: Ola Vigen Hattestad og Katja Visnar med sønnen Ludvig under VM i Seefeld i 2019. Da tok hun sølv og han var landslagstrener.

Jobben som landslagstrener i Norge ble for altoppslukende, og bak Therese Johaug fikk han ikke resultatene han ønsket.

Planen var å bruke litt tid på å finne ut hvilken retning livet skulle ta. Så ringte de fra Slovenia og pilen pekte mot hjemlandet til kona. Sist han var landslagstrener i Slovenia var kona aktiv og tok VM-sølv på lagsprinten i 2019. Landet hadde flere gode utøvere.

– Nå er vi sårbare, det er ikke mange utøvere på høyt nivå. I Davos feiret vi at en utøver var topp 30 i verdenscupen for første gang. Det var en stor lagseier, et kjempesteg. Det var viktig for meg, sier Hattestad om Anja Madeljc som ble nummer 21 på 20 kilometer friteknikk.

VM starter med sprint klassisk stil torsdag 23. februar. Her er resten av VM-programmet.