Håper på reaksjoner og markeringer i Qatar: – Kommer til å bli støtt

Landslagssjef Ståle Solbakken tror det utenomsportslige fokuset under VM i Qatar kommer til å bli sterkt.

POLITIKK: Ståle Solbakken, her avbildet før Norges møte med Serbia i Nations League i september, håper det blir mye politikk i Qatar.

– Jeg tror at når spillere, ledere og trenere kommer under et annet trykk enn det man kanskje var forberedt på, vil de bruke det til å belyse de åpenbare manglene, problemene og skandalene, sier landslagssjef Solbakken til VG om VM i Qatar.

På plass i Dublin i forkant av den kommende privatlandskampen mot Irland, handlet store deler av møtet med pressen om Erling Braut Haaland, som ikke er på plass, og Alexander Sørloth, som har blitt småsyk.

Men Solbakken, som har vært aktiv i debatten rundt det kommende mesterskapet, tar seg tid til å være det enda en gang. Søndag sparkes VM i gang med oppgjøret Qatar-Ecuador.

– Det gjenstår det å se hva som faktisk skjer. Jeg tror at arrangøren her kommer til å bli støtt kraftig i løpet mesterskapet, noe annet vil forundre meg, svarer landslagssjefen på spørsmål om markeringer som har blitt avvist av FIFA, blant annet danskenes fremstøt med treningsdrakter med påskriften «Menneskerettigheter for alle».

Tildelingen av mesterskapet har blitt kraftig kritisert. Blant annet på grunn av landets brudd på menneskerettigheter, korrupsjon, behandling av fremmedarbeidere og deres lover om homofili.

I oppladningen til mesterskapet har flere i fotballverdenen tatt grep for å vise sin misnøye rundt tildelingen av mesterskapet, samt støtte til dem som har måtte lide.

På spørsmål om hva Solbakken tenker om fokuset på det sportslige versus politikken i den kommende perioden, svarer han følgende:

– Det er litt sånn nå at trykket forhåpentligvis blir såpass stort, at det kan skje ting for de som ikke har det bra der, sier landslagssjefen.

Han har bitt seg merke i flere av nasjonenes bidrag og ytringer, blant annet Tyskland og Nederland.

– De går i alle fall litt imot det FIFA ba så pent om, at det bare skulle diskuteres fotball. Jeg tror at det fokuset kommer til å bli ganske sterkt, og så er det jo et skandaløst VM på alle mulige måter. Det går ikke an å komme bort fra, sier Solbakken og fortsetter:

– Vi må på en måte komme på innsiden på ett eller annet vis, for å gjøre noen forandringer. Enten det er gjennom FIFA, gjennom politiske myndigheter, eller det er gjennom egne markeringer og utsagn. Så jeg håper og tror at det blir veldig mye politikk, og at det blir reaksjoner og markeringer i Qatar.

Medier: FIFA ber lag «fokusere på fotballen» i brev til VM-nasjoner

Men selv om 54-åringen fra Grue i Kongsvinger kommune håper på politikk, vil han ikke stemple de som ikke deltar i den politiske debatten i og rundt mesterskapet.

– For meg er det litt todelt. Det er bra at de som ønsker det, gjør det. Men samtidig er det veldig viktig at det er politikere, næringsliv, idrettsledere, de som står i spissen for det her, går tungt inn, det er jo jobben deres, sier Solbakken.

Senest søndag gikk Manchester Uniteds Bruno Fernandes kraftig ut mot mesterskapet etter seieren mot Fulham.

– Vi kjenner til omstendighetene rundt VM, det som er kommet fram den siste tiden, om menneskene som har mistet livet i byggingen av arenaene. Det liker vi ikke i det hele tatt, sa portugiseren i et intervju vist på Viaplay.

Lagkamerat Christian Eriksen, som ble intervjuet samtidig, var ikke like spissformulert i sine svar. At noen velger det kan landslagssjefen skjønne.

– Nå er det en gang slik at det blir arrangert et VM. Da er det en del av spillerne som er under et ekstremt press for å spille bra for sitt land. Man er under et ekstremt press for å prestere på banen. Da er det også forståelse for at noen har et smalere fokus enn andre, avslutter landslagssjefen.