Bekreftet: Ronaldo har signert for Al-Nassr

Cristiano Ronaldo (37) har signert for saudiarabiske Al-Nassr. Det bekrefter klubben selv fredag kveld.

NY KLUBB: Cristiano Ronaldo får draktnummer 7.

Cristiano Ronaldo har signert en 2,5-årskontrakt med klubben og spiller for Al-Nassr fra 1. januar.

Han får draktnummer 7.

– Jeg ser frem til en ny opplevelse i en annen liga og et annet land. Jeg ser veldig frem til å sammen med lagkameratene mine hjelpe laget til suksess, sier Ronaldo selv etter overgangen, ifølge fotballjournalist Fabrizio Romano.

– Verdens største idrettsutøver har offisielt signert for Al-Nassr, skriver klubben i en pressemelding.

Ronaldo har i lang tid vært linket til klubben, og allerede 5. desember hevdet den spanske storavisen Marca at verdensstjernen var enig med klubben.

Fakta Fakta om Cristiano Ronaldo Dette er fotballspilleren Cristiano Ronaldo: * Fullt navn: Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro * Født: 5. februar 1985 (37 år) * Nasjonalitet: Portugisisk * Posisjon: Spiss * Klubb: Al Nassr * Tidligere klubber: Sporting Lisboa (2002-03), Manchester United (2003-09), Real Madrid (2009-18), Juventus (2018-21), Manchester United (2021–22). * Utvalgte meritter, Manchester United: Tre Premier League-titler (2006/07, 2007/08, 2008/09), Champions League (2007/08), klubb-VM (2008), FA-cup (2003/04), to ligacuptitler (2005/06, 2008/09) * Real Madrid: To La Liga-titler (2011/12, 2016/17), fire Champions League-trofeer (2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18), to cuptitler (2010/11, 2013/14) * Juventus: To Serie A-titler (2018/19, 2019/20), cupen (2020/21) * Vinner av Ballon d'Or (Gullballen) i 2008, 2013, 2014, 2016 og 2017 * Vant EM med Portugal (2016). Har scoret i fem VM-sluttspill og står med totalt åtte VM-mål. I EM-sammenheng er han toppscorer med 14 mål. Les mer

Ifølge den spanske avisen skal lønnen være 200 millioner euro i året, som tilsvarer over to milliarder kroner.

22. november ble det bekreftet at Ronaldo var ferdig i Manchester United etter et drøyt år.

Al-Nassr ligger i skrivende stund på andreplass i Saudi Professional League. To poeng bak ligaleder Al-Shabab. Allerede i morgen venter neste oppgjør, borte mot Al-Khaleej.

Han ble ferdig i klubben etter at han selv slaktet Manchester United i et intervju med TV-profilen Piers Morgan.

– Jeg elsker Manchester United og jeg elsker fansen. Det vil aldri endre seg. Men det føles som rett tidspunkt til å søke nye utfordringer. Jeg ønsker laget all mulig suksess resten av sesongen og i fremtiden, sa Ronaldo i en uttalelse i november etter at han var ferdig i den engelske storklubben.

Ronaldo har også spilt for Sporting, Real Madrid og Juventus. Han har vunnet både Champions League og Gullballen fem ganger, i tillegg til å ha vunnet EM med Portugal i 2016.

Mange er veldig kritiske til at Cristiano Ronaldo velger å spille i et land som Saudi-Arabia, hardt kritisert for brudd på menneskerettighetene av Amnesty. Blant dem VG-sportens kommentator Leif Welhaven.

6. desember, da det ble spekulert i at Ronaldo skulle til Al-Nassr, skrev han: «Messi er allerede ambassadør, mens Ronaldo skal være nær en milliardavtale. Saudi-Arabia er i ferd med å bli sportsvaskingens storebror.»