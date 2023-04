Eksperter reagerer på Liverpool-frustrasjon: – Skrekkelig å se på

MANCHESTER (VG) (Manchester City – Liverpool 4–1) Manchester City ydmyket Liverpool. Da hjemmelaget satte inn det fjerde havnet Liverpool-spillere i amper diskusjon.

Mats Arntzen, VG Journalist i VG Sporten. Tips meg på mats.arntzen@vg.no eller send en direktemelding på Twitter.

Magnus Helle, VG Journalist som jobber med alle idretter, men med ekstra interesse for fotball og tennis. Tips meg om du har en god sak.

Kopier lenke

Kopier lenke

Samtidig som City-spillerne jublet kunne man se Liverpool-spillere veive med hendene mens de diskuterte med hverandre etter at de hadde sluppet inn mål nummer fire.

– Det er skrekkelig å se på. Se de krangler. Deler ut skyld, i stedet for å finne ut av det sammen. Den usikkerheten og uenigheten gjenspeiler seg i måten Liverpool opptrer på utpå banen, sa Viaplays fotballekspert Pål André Helland.

– De blir fullstendig utspilt. Frustrasjonen øker og øker, og det ender opp med krangling mellom spillerne, la ekspertkollega Nils Johan Semb til.

Haaland-jubel på tribunen

«Heia Haaland» ropte en norsk Manchester City-supporter under VGs sending før kampen på Etihad, men mannen måtte i likhet med resten av stadion innse at storkampen mot Liverpool gikk uten Premier Leagues toppscorer.

Lyskeskaden som gjorde at nordmannen mistet EM-kvalifiseringskampene mot Spania og Georgia, holdt ham ute også mot Liverpool.

NYHET: VGs Haaland-tracker: Følg rekordjakten

For selv om stadionområdet omkranses av Haaland-skjerf og Haaland-effekter, gjorde lagkameratene sitt for å minske savnet av jærbuen, som koste seg på tribunen sammen med sine norske kamerater.

– Grealish, Stones, De Bruyne, Mahrez, fantastiske! Liverpool – forferdelige, skrev tidligere Newcastle-spiller Alan Shearer på Twitter.

– City kunne gjøre som de ville, rommene var for store. Vi var heldige med at de ikke scoret flere, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp på pressekonferansen etter kampen.

– Jeg er ikke sikker på om vi hadde klart å vinne mot 10 spillere engang, for å være ærlig, sa Klopp nærmest følelsesløst på pressekonferansen.

forrige





fullskjerm neste TILSKUER: Erling Braut Haaland sammen med Marcus Risa, Martin Hognestad og Gabriel Time. Nedenfor ser man Ivar Eggja. 1 av 4 Foto: CARL RECINE / Reuters / NTB

Gjestene åpnet best

Det var imidlertid Liverpool som kom best i gang. Portugisiske Diogo Jota lurte offsidefellen på perfekt tidspunkt og stormet inn bak Manchester City-forsvaret. Bak ham fulgte egyptiske Mohamed Salah på. Jota la ballen i støtte – og Salah hamret Liverpool i føringen.

Bortesvingen tok fullstendig av. De buet litt da meldingen kom om at scoringen skulle VAR-sjekkes, før jubelen igjen sto i taket da scoringen ble godkjent.

Se alle målene her:

Ydmykelsen komplett

Men Manchester City kjempet seg tilbake. Først satte Álvarez inn utligningsmålet etter 27 minutter, før Kevin De Bruyne påførte Liverpool et nytt slag i ansiktet omtrent før tilskuerne hadde rukket å finne setene sine.

Nok en gang var det et hardt innlegg foran mål som gjorde jobben enkel for den belgiske midtbanemaestroen foran mål.

Kun minutter senere holdt Álvarez på å score sitt andre for dagen. Avslutningen hans ble reddet på streken av Trent Alexander-Arnold, men Liverpool-backen klarte ikke å stoppe det neste forsøket fra Ilkay Gündogan, som økte ledelsen til 3–1.

Jack Grealish fullførte ydmykelsen da han satte inn 4–1 for Manchester City. Venstrekanten kombinerte fint med Kevin De Bruyne. Backen Alexander-Arnold hang ikke med i det hele tatt, og Grealish trillet inn vertenes fjerde for dagen.

– Jeg var på toalettet. Jeg følte meg syk i dag tidlig, men jeg føler meg bra nå. Det var en fantastisk prestasjon. Vi responderte strålende etter å ha kommet under, sa Grealish til BT Sport etter kampen, ifølge Sky Sports.

Manchester City-fansen jublet og fulgte opp med den ydmykende «Poznan-feiringen» «Poznan-feiringen»Tilskuerne snur ryggen til banen og hopper opp og ned mens de holde rundt skuldrene til hverandre. Feiringen stammer fra da Manchester City tapte 1-3 borte mot polske Lech Poznan, og polakkene gjorde det samme mot City. Feiringen er sett på som ydmykende for motstanderen., før de senere i kampen fortsatte ydmykelsen ved å juble for hver eneste pasning de lyseblå klarte uten at Liverpool var i nærheten av å få tak i ballen.

– Vår kamp var nesten perfekt. Vi spiller mot et lag som vi alltid har slitt å finne ut av, sa Manchester City-manager Pep Guardiola på pressekonferansen etter kampen.