Siste spurt mot mål i Siddisløpet - Se stort bildegalleri

Regnet satte ingen demper på Siddisløpet

Det regnet i strie strømmer da starten gikk, da de siste nærmet seg mål dukket solen opp. For de godt over 1000 deltakerne ble det en solid løpsfest rundt Stokkavatnet. Siddisløpet ble i år arrangert for 34. gang, og med de fantastiske vårdagene som har vært i den senere tiden, opplevde arrangørklubben Skjalg at det strømmet på med deltakere.

– Det har tatt helt av de siste dagene, og i år har vi nesten 300 flere deltakere enn i fjor. Det så slett ikke ut til å ende så godt i forhold til antall deltakere like før påske, forklarer løpeleder Elisabet Thuestad. Hun syntes det var leit at deltakerne skulle få et slikt regnvær akkurat på selve løpsdagen.

– Regnet så imidlertid ikke ut til å dempe iveren og interessen hverken for små eller store i dette løpet. Det som imidlertid ble en utfordring var at det ble ganske så bløtt og glatt rett ut fra starten, der hvor løperne vanligvis har aller størst fart, sier hun.

Ingen uhell på det glatte underlaget

Imidlertid var det ikke noen uhell å spore, selv om det var et par deltakere som skled og ramlet på rompen like etter at starten hadde gått.

– Vi er i alle fall veldig godt fornøyd med at det er over 1050 deltakere påmeldt, og det så ikke ut som om været gjorde at noen holdt seg hjemme av den grunn.

Mens eliteløperne startet for seg selv, så var hovedtyngden av løpere vanlige mosjonister. Som både konkurrerte med seg selv og med kompiser, naboer og andre. Og det var ikke fritt for at det var mange som var dyktig slitne etter å ha tilbakelagt sine åtte kilometer rundt vannet.

Måtte ta seg en time-out

Svein Hagen

Asle Unhammer måtte ha seg en liten time-out ved gjerdet etter å ha fullført løpet. Han måtte rett og slett sette seg ned for å hente seg inn igjen etter sin kraftanstrengelse.

– Jeg ble dyktig sliten på slutten, og det føltes veldig langt før målstreken dukket opp. Men heldigvis kom jeg meg over mål før jeg satte meg ned, sier han.

Det var andre gangen han løp Siddisløpet, og han legger ikke skjul på at det er et løp som virkelig trigger han.

– Fantastisk opplevelse å løpe rundt her. I år var det heller ikke noe vind rundt løypen, så det ble en fin tur. Regnet gjorde ikke noe i det hele tatt, temperaturen var jo ganske fin for oss som løper, mener han.

Løp raskere i fjor

Svein Hagen

Sindre Sjøbak og Daniel Solstrand fant seg noen paller å sette seg ned på etter å ha fullført løpet. Stort sett fornøyd med egne prestasjoner.

– Jeg løp raskere i fjor, det likte jeg ikke helt. Men det var ganske bløtt og gjørmete i starten, noe som nok gjorde at det ble litt tyngre underveis, mener Daniel Solstrand.

De mener begge det er et flott løp, og at de er fristet til å være med også neste år.

– Når vi har fått pusten igjen, så er vi nok motiverte og klarer for ny innsats mener de.