Ny seier for Carlsen - leder turneringen i Tyskland

Magnus Carlsen slo armeneren Levon Aronian i 7. runde av storturneringen i Tyskland. Nordmannen leder turneringen med to runder igjen.

Carlsen spilte med hvite brikker mot Levon Aronian. Tidligere har Aronian vært en lei nøtt for nordmannen, men etter 37 trekk havnet armeneren i tidstrøbbel, og Carlsen fikk sine brikker i gode posisjoner.

Den regjerende verdensmesteren har nå spilt 57 langsjakkpartier uten tap.

– For det første hadde jeg flere gode muligheter ut fra åpningen min. Det ble ganske tidlig svært ubehagelig for ham. Han fant ingen skikkelig plan. Til slutt går han for noe, og mine trekk blir etter hver ganske så enkle, sa Carlsen til arrangørenes nettside.

Carlsen har tidligere i turneringen klaget over at han har vært sliten etter noen svært lange partier. Lørdag virket 27-åringen svært så opplagt.

– Det var mye bedre i dag. Jeg har fått slappet godt av etter det forrige partiet, sa Carlsen.

Søndag møter Carlsen russeren Peter Svidler, og han avslutter mandag mot franske Maxime Vachier-Lagrave. Franskmannen har tidligere vært en av nordmannens «hemmelige» hjelpere i VM-kampene.

Magnus Carlsen jager sin tredje turneringsseier på rad i år. Han vant Wijk aan Zee-turneringen i Nederland i januar og seiret på imponerende vis i Shamkir tidligere i april.

Carlsen ledet foran den sjuende runden med 4,5 poeng. Levon Aronian var en av seks spillere med 3,5 poeng. Med seieren styrket Carlsen sitt grep om turneringsseieren.

