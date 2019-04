Castro starter mot Skeid

Niklas Castro er tilbake etter en bruddskade han pådro seg i februar, og får en etterlengtet debut for AaFK. Tilbake fra skade er også venstrekant Jernade Meade. Samtidig får publikumsyndlingen Pape Habib Gueye tillit som spiss. Det betyr at Lars Bohinen gjør tre endringer på laget som spilte 1-1 i Sandefjord sist. Det betyr også at AaFK stiller med sitt sterkeste mannskap så langt denne sesongen. Nykjøpte Izunna Arnest Uzochukwu har fått spilletillatelsen i orden og tar plass på benken.

AaFK har trolig savnet Niklas Castros kreativitet og målskapende egenskaper i serieåpningen, der AaFK så langt bare har scoret tre mål på tre kamper. Castro hadde hele ti mål og 13 målgivende pasninger fra sin offensive midtbaneposisjon for Kongsvinger i fjor. Kongsvinger havnet midt på tabellen, hva kan Castro klare for topplaget AaFK i år? Forventningene er naturlig nok store.

Første kamp på 15 år

Aalesund har ikke møtt Skeid i seriekamp siden 2004. Den gang også i 1.-divisjon. Hjemme på Kråmyra vant Aalesund 3-0, og rykket senere opp til eliteserien dette året.

Skeid har i likhet med AaFK begynt sesongen uten tap. Oslo-laget har fem poeng etter de tre første rundene mot HamKam (seier), Notodden og Skeid (begge uavgjort). AaFK har tatt sju poeng, og det mot bedre motstandere (Start, Kongsvinger og Sandefjord). Hjemmelaget bør være klare favoritter mot Tom Nordlies menn.

Dagens lagoppstillinger:

AaFK (3-5-2): Andreas Lie - Jonas Grønner, Daniel Leo Gretarsson, Oddbjørn Lie - Jørgen Hatlehol, Nikllas Castro, Fredrik Carlsen, Aron Elis Thrandarson, Jernade Meade - Pape Habib Gueye, Holmbert Fridjonsson

Benk: Tarjei Omenås, Kristoffer Hay, Markus Karlsbakk, Izunna Arnest Uzochukwu, Vetle Fiskerstrand, Tega George, Ståle Steen Sæthre.

Skeid (4-3-3): Lysgård –Pettersen, Kim Skogsrud, Tor Even Skogsrud, Aleesami – Mahnin, Yusuf, Andresen – Tavakoli, Can, Buduson

Benk: Fiskvik, Ahmad, Flåte, Godoy, el Amrani, Abelsen, Bergersen.