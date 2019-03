LSK Kvinner snudde og vant målrik serieåpning

For med under 23 minutter igjen å spille var det gjestene Kolbotn som ledet 3-1, blant annet etter to scoringer fra landslagsspiss Isabell Herlovsen.

LSK kom fra en tung kveld i Barcelona i mesterligaen i midtuken. Selv om det lenge så vanskelig ut også i seriepremieren, kviknet laget til for alvor de siste 20 minuttene. Først reduserte Guro Reiten til 2–3 etter 73 minutter, og deretter utlignet Emilie Haave to minutter senere.

Ett minutt før slutt var snuoperasjonen komplett da Reiten satte inn sitt andre mål for dagen. Hun var sikker fra straffemerket og sørget for tre poeng til LSK Kvinner.

Også Røa fikk en god start på sesongen. Oslo-klubben slo Sandviken 2–0 borte etter scoringer av Ragne Hagen Svastuen og Synne Sofie Christiansen.

(©NTB)