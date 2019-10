– Det dummeste vi kan gjøre er å grave oss ned

KRISTIANSAND: – Totaliteten blir krevende med så mange av våre beste spillere ute, sier Ole Gustav Gjekstad.

Onsdag spiller Vipers NM-kvartfinale borte mot 2. divisjonslaget Tromsø, og fra lørdag venter 13 kamper på seks uker – inkludert seks Champions League-kamper samt tøffe seriekamper borte mot både Molde og Storhamar.

Dessuten avgjør denne perioden om det blir NM-finale i år igjen.

Fakta: Vipers-kamper i Champions League Lørdag 5. oktober: Vipers – FTC Rail Cargo Hungaria Søndag 13. oktober: HC Podravka Vegeta – Vipers Søndag 20. oktober: Vipers – Metz Søndag 3. november: Metz – Vipers Lørdag 9. november: FTC Rail Cargo Hungaria – Vipers Lørdag 16. november: Vipers – HC Podravka Vegeta

Samtidig må laget klare seg uten Hanna Yttereng, Karoline Olsen, Katrine Lunde, Henny Reistad og Heidi Løke – de tre sistnevnte kanskje klubbens aller viktigste spillere.

Må trene roligere

Sistemann på skadelista, Heidi Løke, var den nye store stjernen som har vært en målgarantist i samtlige klubber hun har spilt – og som var «esset i ermet» som kunne veie litt opp for savnet av Lunde og Reistad.

Men med Løke og Yttereng ute, hviler det et stort ansvar på nykommer June Andenæs, som er eneste skadefrie linjespiller.

– Hun har en del erfaring fra før, og så lenge hun står på beina tror jeg det blir bra. Men det er vanskelig å skulle spille 60 minutter hver onsdag og hver helg framover, sier Gjekstad.

Nå forteller han at de må ta grep for å holde resten av troppen skadefri gjennom høsten.

– Utfordringen er at risikoen for nye skader øker når kampbelastningen blir enda større på dem som er skadefrie. Det betyr at vi må være forsiktige mellom kampene, som igjen går utover mulighetene til å trene hardt for å bli bedre. Nå blir oppgaven å holde spillerne skadefrie, sier Gjekstad.

Må dempe tempoet

Gladmeldingen oppe i alle skadene er at venstrekant Sunniva Andersen gjør comeback etter skade mot Tromsø mens høyrekant Carolina Morais kanskje er klar til lørdagens Champions League-åpning.

Dermed kan Vilde Jonassen og Malin Aune få avlastning. Samtidig er begge i øyeblikket klare førstevalg, og må fortsatt belage seg på mye spilletid framover. I lys av det varsler Gjekstad at det hurtige angrepsspillet ikke lenger blir like tydelig.

– Vi kommer til å trene på kontringer, men også på å ta ut tempoet av kampen og spille mer etablert angrep. Også i serien må vi nok variere litt mer i tempo. Med det får vi både trent mer på etablert angrep samtidig som kantspillerne våre, som normalt løper opp og ned i 60 minutter, får litt mer hvile, sier den tidligere Larvik-treneren.

To nye støttespillere

Han undersøkte muligheten for å hente en erstatter for Løke.

– Jeg har sjekket ut flere, men med så kort frist var det vanskelig å finne tilgjengelige spillere som var trent for å gjøre en jobb, sier 51-åringen.

Til tross for alle skadene ser han også lyspunkter. Klubben har to års erfaring fra Champions League, og flere av årets spillere var med på å spille den helt fram til «Final4» i fjor.

– Emilile (Hegh Arntzen) og Silje Waade har begge tatt store steg, og blitt stabile angrepsspillere. De to blir begge viktige støttespillere. I tillegg har Malin (Aune) og Vilde (Jonassen) leverte gode kamper i det siste. Det skjer mye positivt i klubben, og vi har mange gode kort, understreker Gjekstad.

– Først nå begynner alvoret

– Er det likevel behov for å dempe forventningene?

– Jeg har ikke lyst til det. Jeg har stor tro på dem vi har på banen. Vi går på banen for å vinne hver kamp uansett. Serien vil uansett ikke avgjøres før til våren, og innen en eventuell NM-finale vil vi ha fått flere spillere tilbake. Utgangspunktet er litt vanskeligere enn i fjor, men det er ingen ukjent situasjon for meg, sier Gjekstad – med lang erfaring fra Larvik.

Han ser heller ingen grunn til å endre målsettingen i Champions League, som i første omgang er å være blant tre av fire lag som går videre fra grunnspillet. I fjor kom Vipers fryktelig skjevt ut med bare ett poeng på tre kamper før de vant de tre neste kampene.

– Det dummeste vi kan gjøre er å grave oss ned. Vi har sagt at det først er nå sesongen starter for fullt. Det er i Champions League vi skal være ekstra skjerpet, og selv om alle skadene har gjort det litt vanskelig, er det først nå at alvoret begynner, sier Gjekstad – som like fullt har ledet Vipers til fem seirer på fem seriekamper.