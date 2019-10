Blir trener for sønnen: – Har bestandig sagt dette ikke skulle skje

Tirsdag formiddag kom pressemeldingen om at Chris Warren er ferdig som trener for Tromsø Storm etter å ha ledet laget i kun fire kamper.

Den midlertidige – og kanskje også langsiktige løsningen, er at de tidligere Storm-profilene Ronny Lange (48) og Aslak Smalås (30) får et delt treneransvar.

– Det gikk fort i svingene, sier Ronny Lange, pappa til Johannes Rydningen Lange (20), en av lagets mest sentrale spillere.

– Er sjefen på jobb

Smalås er på jobbreise i Tyskland og ikke tilbake før lørdag. Det betyr at Ronny Lange leder lagets treninger hele uka frem til kampen mot Asker Aliens førstkommende søndag.

– Å få Kenneth (Webb) i første kamp blir utrolig moro og spennende, så får vi se om han har lårt oss noe i de årene han var her oppe, sier Lange.

Lange var med som spiller da Tromsø vant sin hittil eneste mesterskap i 1997, og spilte 13 sesonger for klubben til han la opp etter 2005/2006-sesongen da han gikk over til å bli Kenneth Webbs assistent i den påfølgende sesongen, en rolle han hadde i mange år.

De siste årene har Lange vært klubbens sportslige leder, for assistenttrenerjobben ga han opp da sønnen kom opp i A-stallen.

– Jeg har ikke vært assistenttrener etter Johannes kom opp på laget. Jeg har egentlig bestandig sagt at jeg ikke skal være trener for ham, men nå er han såpass gammel (20 år) og bra til å spille, at jeg tror ikke det blir noe problem, sier Ronny Lange.

Johannes flyttet nylig hjemmefra, men far og sønn har et tett forhold.

– Han har bodd sammen med meg og så jobber vi i lag, så vi er stort sett i lag hele tiden. Han har jobbet fast i Brødrene Dahl i snart tre år, så det gjør det lettere og tryggere å trene ham. Jeg er sjefen hans på jobb også, smiler den nye Storm-treneren som er rask med å si at Aslak Smalås er hovedtreneren.

– Jeg er assistenten, smiler Lange, som ikke tør spå hvor lenge han blir trener i klubben,

– Det skjedde fort, så vi har ikke rukket og sette oss ned og se skikkelig på det. Det får vi ta etter hvert, å se om dette blir en midlertidig eller lengre løsning. Jeg og Aslak har i hvert fall lik filosofi, så det samarbeidet vil bli bra, sier Ronny Lange.

– Trua på Aslak

Johannes Rydningen Lange (20) har ingen problemer med å spille under faren.

– Jeg tror det kan bli artig. Aslak (Smalås) har jeg veldig stor trua på. Og jeg ser ikke noe problem med å spille under pappa. Det ser kanskje litt uheldig ut utad at pappa nå blir trener mens jeg spiller, men vi jobber i lag og har alltid hatt basketen sammen, så det tror jeg ikke blir noe problem, sier Johannes Rydningen Lange.

Mandag kveld ble spillerne informert om avgjørelsen om at Chris Warren ikke lengre skal være klubbens trener.

– Det er en avtale mellom Chris og klubben, vi får gjøre det beste ut av situasjonen. Vi er her for å gjøre jobben på banen. Det var ikke spillerne som sto bak noe, men jeg tror den nye løsningen vil bli bra. Jeg vet Aslak (Smalås) var vurdert til jobben før Chris (Warren) ble trener. Da var det vel på tid og slikt, at Aslak ikke følte han hadde nok tid. Men nå har han jo takket ja, så jeg tror dette kan bli en veldig god løsning, sier den unge Storm-profilen.

Åpner for permanent løsning

Lagets nye hovedtrener, Aslak Smalås, er klar for utfordringen som venter.

– Vi håper at vi først og fremst få orden på litt laget. Vi fikk vite om det i går (mandag) og det er litt nytt enda. Vi håper at vi kan bidra til at guttene vinner noen flere kamper og kanskje skape en struktur i måten vi skal spille på. Vi har vært i det her gamet lenge og det er en vanskelig jobb å være trener i BLNO. Om Storm mener at vi er de rette for jobben, tar jeg den utfordringen på strak arm. Samtidig er det fint å være to når vi er uerfarne i den trenerrollen, sier Smalås til iTromsø.

Tobias Stein Eilertsen

I deres første kamp skal de opp imot deres tidligere trener Kenneth Webb, som er trener for Asker Aliens.

– Det blir utrolig spesielt. Jeg og Ronny har lært mye av Kenneth og han er veldig flink og gjorde en god jobb i Storm, sier Smalås.

– Johannes, Markus og Aron har tatt store steg og det har kommet inn noen spennende 17-åringer. Simen og Anders er spillere som jeg vet kommer til å bidra for Storm og det er artig at Hani er med i år. Det gir oss trygghet og rutine, i tillegg har det kommet spennende importspillere. Det er en fin gjeng, sier Smalås.

– Er det aktuelt for deg å ta over laget på permanent basis?

– Det har jeg egentlig ikke tenkt over, men i utgangspunktet er det ikke uaktuelt. Det er en del kabaler som må gå opp, så det er vanskelig å svare på, sier den påtroppende treneren.