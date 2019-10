Episoden som har rystet Håndball-Norge det siste døgnet skjedde mellom Follo og Fyllingen i herrenes eliteserie søndag kveld. Det var fem minutter igjen til pause, og Fyllingen var i angrep på stillingen 13–9 til hjemmelaget Follo.

Follos Benjamin Hallgren taklet Jacob Weidemann og la ham i bakken. Spillerne diskuterte seg imellom, men ble enige om at det var greit. Ti sekunder senere, etter at Fyllingen har tatt frikastet, stormet Hallgren ut og taklet Weidemann igjen. Dommerne blåste og signaliserte at det ville komme en utvisning, men Weidemann var ikke fornøyd og gikk bort og dyttet Hallgren i brystet.

Da reagerte Hallgren på det viset som ingen så for seg.

– Hele hallen forventer at de skal gå hver til sitt, og være enige om å være uenige, som så ofte skjer på håndballbanen, men ut av det blå springskaller Hallgren til Jacob så nesen knekker og blodet spruter, forteller Fyllingen-trener Andreas Gjeitrem.

Eirik Brekke

Weidemann fikk rødt kort

Den tidligere strekspilleren løp ut på banen for å stoppe Weidemann fra å ta hevn.

– Da tror jeg Jacob går i svart. Det er derfor jeg løper inn. Han har mistet det helt og rullegardinen går ned. Noe sånt er man ikke forberedt på. Da blir man ikke rasjonell. Det er menneskelig, sier Gjeitrem.

Weidemann fikk rødt kort for reaksjonen sin i etterkant. Ikke for dytten som startet situasjonen, noe Gjeitrem har følt seg nødt til å poengtere på Twitter når andre har diskutert situasjonen.

– Jeg spør dommeren om hvorfor Jacob fikk rødt kort. Det var ikke for knuffen, som er provoserende og med på å skape situasjonen, noe som ikke er greit i og for seg, sier Gjeitrem.

Norges Håndballforbund vil se på episoden

Hallgren fikk på sin side se det blå kortet. Det betyr automatisk én kamps karantene og at Norges Håndballforbunds (NHF) påtalenemnda vil se episoden på video og vurdere om Follo-spilleren skal få flere kampers utestengelse.

– Jeg mener begge taklingene er gode, og ikke stygge. Og hvis den siste var det så får jeg jo to minutter for den. Han kom etter meg og dyttet meg i ryggen. Jeg setter frem hodet, men rekker ikke å tenke så mye i kaoset. Det var selvfølgelig ikke meningen å treffe ham på nesen. Jeg angrer så klart for det er ikke kult når sånt skjer, men det er ikke sånn at jeg tar fart og nikker til ham, sier Hallgren til Østlandets Blad rett etter kampen.

Gjeitrem håper forbundet tar affære.

– Det har vært noen stygge saker med slag mot hodet og noen som har gjort noe som er for hardt og brutalt, men det har vært når ballen har vært involvert. Her var spillet blåst av, så gjør Follo-spilleren noe jeg mener er en alvorlig voldshendelse. Det er forbi slag i verden. Det gjør at den skiller seg fra andre saker, sier Fyllingen-treneren.

Eirik Brekke

Follo: – En episode vi kunne vært foruten

Han ønsker seg at Follo går ut og beklager hendelsen.

– Assistenttreneren skrev en melding til meg om at de oppfattet situasjonen annerledes i går, og at det ble forsøkt med en unnskyldning i går til min assistent, men Follo som håndballklubb må ta avstand fra denne typen handling. Det kan få drastiske konsekvenser. Jeg tenker også på de på tribunen. De fikk være vitne til noe som ikke skal skje på en håndballbane, sier Gjeitrem.

Sportslig leder i Follo, Knut Håland, skriver følgende i en tekstmelding som kommentar til episoden:

– Det var en episode vi kunne vært foruten. NHF er inne og behandler saken, så vi vil ta deres beslutning til etterretning, skriver Håland.

For Weidemann ser det ut som at han snart kan være tilbake på håndballbanen.

– Han var litt sjokkert over det som skjedde. Nesen ble knekt på plass igjen av en fysioterapeut i hallen, så det ser ut som det skal gå greit. Han har vondt og hodepine, men det skal gå bra. Også synes han at det var ubehagelig. Han er en ung gutt som vil ha fokus på håndballen og ikke på at han ble skallet til, sier Gjeitrem.

Fyllingen tapte til slutt kampen 26–30.