Sammenlignes med Northug etter å ha avgjort verdenscupen i siste spurt: – Tidenes drama

Etter fire måneder med kamp om verdenscupen sammenlagt skulle alt avgjøres på siste helg, siste dag, siste løp og siste spurt.

Søndagens jaktstart avrundet verdenscupsesongen 2018–2019, i canadiske Quebec.

Trøndersk eller russisk jubel? Vinneren skulle ta alt. Ikke bare dagens løp, eller minitouren i Canada. Men hele sesongen.

– Tidenes drama

Da passet det bra for Høsflot Klæbo å levere i spurten, knuse Bolsjunov og Alex Harvey og sikre verdenscupen på de siste meterne.

– Taktikeren Klæbo slår råskinnet Bolsjunov, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

– Tidenes verdenscupdrama, fastslår han.

Dermed vinner han den velkjente kula som beviser at han er vinneren av verdenscupen av langrenn denne sesongen.

Fakta: Johannes Høsflot Klæbo Dette er langrennsløperen Johannes Høsflot Klæbo: * Alder: 22 år (født 22. oktober 1996) * Klubb: Byåsen * Meritter: * OL: 3 gull (sprint, 4 x 10 km stafett og lagsprint 2018) * VM: 3 gull (sprint, lagsprint og stafett 2019), 1 bronse (sprint 2017) * Verdenscupen: 27 seirer. To sammenlagttriumfer (2018/19 og 2017/18) * Aktuell: Vant verdenscupen sammenlagt for annet år på rad med seier i søndagens 15 km jaktstart i minitouren i canadiske Québec. (NTB)

Sammenlignes med Northug

Etter løpet sammenlignet NRK-ekspertene Klæbo med en annen norsk spurtkonge. Petter Northug jr. hadde sin signatur i å ligge i rygg og ta konkurrentene i spurten.

– Det er jo ikke noe gøy å gå alene, når det er såpass mye vind. Når man ikke har en toppdag, er det greit å ligge i rygg, sier Klæbo til NRK om den sammenligningen.

– For en spenning, for et sportslig drama, sier NRK-kommentator Jann Post idet seieren var offisiell.

– Fikk det som jeg ville

På vei inn til de siste kilometerne, var det hjemmehåpet Alex Harvey og Bolsjunov som trakk, mens Høsflot Klæbo lå bakerst av trioen i front.

– Jeg gikk ut for å holde unna. Jeg kjente at jeg var sliten, jeg tok ut vel mye i går. I dag var jeg ikke like pigg. Jeg orket ikke kjempe alene i vinden, så jeg lot de hente meg inn, sier Klæbo til NRK om taktikken.

– Jeg så for meg den bakken jeg tok det i og fikk det som jeg ville. Da ble det bra, legger han til.

For så stakk verdensmesteren fra Byåsen og lot konkurrentene kjempe om annenplassen. Den tok Harvey, i sitt aller siste løp i karrieren, to sekunder bak Klæbo.

Klæbo startet jaktstarten 50 sekunder foran konkurrentene, så Harveys opphenting sikret ham for øvrig etappeseieren.