Liverpool satte ny rekord i seier

Liverpool kunne juble for tre poeng.

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Det var lett å se at lørdagens seier betydde mye for Liverpool og Jürgen Klopp. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

NTB

LIVERPOOL - BOURNEMOUTH 2–1

Bournemouth ga Liverpool en kalddusj etter bare åtte minutter, men Liverpool kom sterkt tilbake og vant til slutt 2–1 i en intens kamp på hjemmebane.

Det betyr at Liverpool har vunnet sine 22 siste hjemmekamper i Premier League - det er ny rekord i den engelske toppdivisjonen.

De rødkledde slo sin egen rekord på 21 strake seire på eget gress fra 1972, ifølge BBC.

– Du må kjempe hardt, det er alltid tingen å gjøre. Men vi har 82 poeng nå, noe som er veldig bra. Vi må fortsette å kjempe. Gi alle en skikkelig kamp, og det var det vi gjorde i dag, sa Liverpool-trener Jürgen Klopp til BBC etter kampen.

Marerittstart

Hjemmelaget startet lørdagens kamp bra og hadde tydeligvis bestemt seg for å vise seg fram fra en bedre side enn det laget har klart de siste matchene.

Men etter bare åtte minutter var det klart for en ny Liverpool-kalddusj. Gjestene satte full fart på en kontring, og sendte mange folk fremover. Colombianske Jefferson Lerma kom på en fin overlapp og sentret ballen flatt inn foran mål. Der var Callum Wilson på rett plass og kunne sette inn sitt åttende ligamål for sesongen.

Spørsmålet var om Liverpools Joe Gomez burde hatt et frispark i duellen med Bournemouths Wilson rett før scoringen. Målet ble uansett stående.

Sadio Mané satte inn vinnermålet for Liverpool i lørdagens Premier League-oppgjør mot Bournemouth. Foto: Jon Super / AP / NTB scanpix

Gavepakke ga utligning

Liverpool klarte imidlertid å svare – men det etter en gavepakke. Etter 24 minutter gjorde Bournemouths Jack Simpson, som hadde blitt byttet inn bare fem minutter tidligere, en grov feil og forærte Liverpools Sadio Mané ballen i farlig posisjon.

Manés pasning til Salah var ikke den beste, men Salah klarte likevel å dra seg innover og plassere ballen nede ved stolpen. Dermed var lagene like langt.

– Dette er ikke Premier League-nivå, mente TV 2s ekspertkommentator Erik Thorstvedt om Simpsons forsvarsspill før scoringen.

Bare sju minutter senere utnyttet Van Dijk et nytt rufsete Bournemouth-forsvarsspill og spilte Mané flott igjennom. Alene med keeper var Mané kald og rolig og sendte Liverpool opp i 2–1.

At scoringen var viktig, var tydelig å se på trener Jürgen Klopp, som jublet intenst og samtidig gestikulerte foran linjemannen.

Utover i kampen fikk Liverpool mer plass til å spille sitt spill. I det 72. minutt spilte de seg fram til en stor mulighet, men Mané var akkurat for sent ute til å score. Rett etterpå var samme Mané på ferde og sendte i vei et langskudd som gikk i stolpen.

Til tross for at Bournemouth i praksis spilte med ti mann de siste minuttene, etter at midtbanespiller Phillip Billing fikk seg en smell, klarte bortelaget å komme til en stor sjanse i det 90. minutt. Men Wilson klarte ikke å stokke beina og fikk ikke avsluttet skikkelig.

Dermed kunne Liverpool juble for en sliteseier og tre poeng.

King ute med skade

Bournemouths norske spiss Joshua King ble erstattet av Junior Stanislas foran dagens match mot Liverpool. Kort tid før kampen lørdag kom nemlig meldingen om at Joshua King har pådratt seg en ny lårskade.

King ble tatt av banen i kampen mot Chelsea forrige helg, og det viser seg nå at det nå handler om en reell hamstringskade.

Dette kan være dårlige nyheter for landslagssjef Lars Lagerbäck, ettersom King fort vil bli uaktuell for landslagets kamp i nasjonsligaen mot Serbia som spilles på Ullevaal stadion 26. mars.