Nå skal det blåses oftere på hands: – Det kommer til å bli kaos

Under sommerens fotball-VM for kvinner blir det testet ut, så kommer det i de europeiske ligaene til høsten, før Norge kan ta imot regelendringene fra og med neste sesong.

Fremover vil det uttrykkelig stå i regelverket at det skal blåses frispark når mål og åpenbare scoringsmuligheter stammer fra en handssituasjon. Det gjelder selv om handsen ikke var med vilje.

Det er International Football Association Board (IFAB) som styrer regelverket fotballen.

– Vi ser spesielt etter angrepssituasjoner hvor en spiller får en klar urettferdig fordel ved å få kontroll over ballen etter å ha brukt hånden eller armen, sa IFABs tekniske direktør David Elleray til BBC i mars.

Frykter det blir for mye

Rune Bratseth er svært bekymret for at det skal blåses mer for hands.

– Hva er spillets intensjon? At man skal spille med føttene og ikke hender. Etter min mening skal det fryktelig mye til før det er hands, sier Bratseth.

– Gjør man seg bevisst stor, greit, det er hands. Men alle andre situasjoner, der man blir skutt på, er ikke hands. Straffen Manchester United fikk mot PSG er helt hinsides. Det er så sykt at kamper kan avgjøres om et skudd treffer en i hoften eller hånden, sier han.

CHRISTIAN HARTMANN / X90079

Presnel Kimpembes sin hands mot Manchester United, Nicolás Otamendi mot Schalke og Ivan Perisic sin hands mot Frankrike i VM-finalen. Det er tre eksempler på straffer som er blitt omdiskuterte.

– Gir ikke et riktig bilde

– Nå skrikes det etter hver episode. Man kan skyte ballen oppi hånden og skrike. Otamendi mot Schalke, han fikk en kanonkule mot seg i 120 kilometer i timen. Han prøvde å fjerne hånden og det er hinsides all fornuft at det ble straffe. Jeg er rystet over utviklingen, sier Bratseth.

– Det er kameraer fra alle vinkler og det blir så mye mer synlig, slik som i VM-finalen. Man kjører situasjoner i saktefilm og det gir ikke et riktig bilde. Det er umulig å komme seg unna, sier den tidligere europacupvinneren.

Bratseth er lite optimistisk.

– Det blir helt kaos. Nå kan man helt bevisst dundre ballen i hånden og få straffe. Er det det vi vil? Nei, det er jo ikke det. Jeg er ikke optimistisk, sier han.

Mette Bugge

Tror regelen blir enklere å forholde seg til

Solveig Gulbrandsen har spilt 184 landskamper og er spent på hvordan regelen blir tatt imot i sommerens fotball-VM.

– Det blir lettere å forholde seg til, men bekymringsverdig og unaturlig om folk nå må løpe med hendene på ryggen. Man risikerer jo at folk oppsøker situasjoner der de kan prøve å treffe hånden. Det er ting man må være obs på, sier Gulbrandsen.

MATTHEW CHILDS / X03810

– Står man låst i en situasjon én mot én, er det bare å klinke ball mot hender for å oppsøke straffe. Jeg tenker det er utfordring. Det blir sannsynligvis flere straffer, spår hun.

– Ikke avgjørende hva som står på et papir

Gulbrandsen tror det kan være greit å se resultatet før man dømmer.

– Det er greit å teste ut og det har jeg sagt hele tiden. Jeg klarer ikke å forholde meg til alt i handsregelen. I Chelsea-Lyon nylig, ble en ball sparket opp i egen hånd. Da sa reglene at det ikke var straffe. Da det samme skjedde ute på banen, ble det hands. Det er vanskelig, sier hun.

Fikk du med deg denne? Disse øyeblikkene trues av gigantenes maktkamp

Fotballekspert Lars Tjærnås avventer sin reaksjon før han ser praksisen i handling.

– Endringene er greie nok. Men det avgjørende er ikke hva som står på et papir. Det er å sikre at de blir forstått, tolket og utøvd riktig. Det har vært det største problemet med handsreglene til nå, det «tilfeldige» ved tolkningen, sier Tjærnås.

– At de nå ser på muligheter for å forenkle er riktig steg, men jeg avventer klappingen til jeg ser at de praktiseres konsekvent og forutsigelig, fortsetter han.