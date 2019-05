Solskjær byttet inn etter 59 sekunder – så scoret han minutter senere

MANCHESTER UNITED-LEGENDER – BAYERN MÜNCHEN-LEGENDER 2–0 (KAMPEN PÅGÅR)

Gamle helter fra Manchester United og Bayern München møttes på Old Trafford for å feire den historiske Champions League-finalen fra 1999.

Den gang scoret Ole Gunnar Solskjær vinnermålet på overtid, i kampen som endte 2–1 til United.

Som i finalen for 20 år siden havnet nordmannen i begivenhetenes sentrum.

Scoret og ble byttet ut

Solskjær startet på benken, som han gjorde i 1999. Men allerede etter 59 sekunder erstattet han Andy Cole på spissplass.

Tre minutter senere lå ballen i nettet. Målscorer: Ole Gunnar Solskjær.

Etter et strøkent David Beckham-innlegg, havnet ballen til slutt hos den nåværende United-manageren. Som i gamle dager var han sikkerheten selv foran målet.

20 minutter senere sa derimot kroppen nok. Solskjær ble byttet ut for Teddy Sheringham – den andre målscoreren fra finalen i 1999.

Etter halvtimen doblet United-legendene ledelsen. Denne gangen var Dwight Yorke målscorer.

ANDREW YATES / X03469

Hyllet Ferguson

Sir Alex Ferguson gliste fra øre til øre, i det han ledet legendelaget fra den historiske kvelden på Camp Nou i 1999 ut på Old Trafford.

Manchester United-manageren gjennom 27 år ble i fjor diagnostisert med hjerneblødning. Før kampen var David Beckham klar på at denne kampen var for ham.

– Det vil bli en emosjonell dag for han, familien og for alle som er her. Etter det tøffe året han har hatt, så er det å se han her i dag det spesielle, sier Beckham til MUTV.

Inntektene til kampen går til veldedighet.

ED SYKES / X03816

Lagene:

Manchester United: Peter Schmeichel (C) – Gary Neville, Jaap Stam, Ronny Johnsen, Denis Irwin – David Beckham, Nicky Butt, Paul Scholes, Jesper Blomqvist – Dwight Yorke, Andy Cole.

Innbyttere: Henning Berg, David May, Jonathan Greening, Kevin Pilkington, Louis Saha, Ole Gunnar Solskjær, Raimond van der Gouw, Teddy Sheringham, Wes Brown, Mikaël Silvestre, Karel Poborsky.

Bayern München: Hans-Jörg Butt; Marcel Witecek, Martín Demichelis, Lothar Matthäus (C), Andreas Ottl, Zé Roberto, Stefan Effenberg, Paulo Sergio, Ivica Olic, Roy Makaay, Giovane Elber.

Innbyttere: Bernd Dreher, Markus Babbel, Hans Pfluger, Sammy Kuffour, Klaus Augenthaler, Daniel Van Buyten, Christian Nerlinger, Michael Sternkopf, Markus Schupp, Thorsten Fink, Carsten Lakies, Carsten Jancker, Luca Toni.

Kampen pågår fortsatt.