En av fylkets største klubber runder 100 år, lørdag var det fest

«EIK e ekta kjærlighed» sang et feststemt publikum i Byteltet lørdag. I Egersund er det mer enn en klisje. Laget er så til de grader en integrert del av byen at det er rart den ikke for lengst er omdøpt til Eikersund. «Alle» har spilt på et EIK-lag. Folketoget 17. mai består av to deler. EIK og resten av byen.

Okka fotballstorhet startet altså i september 1919. I en av de første kampene banket egersunderne Ulf Sandnes med fem mål. Etter bataljen gikk turen til Grand hotell. Der vanket det både øl og sigarer. «Stemningen var høit under taket og der blev ropt utallige hurraer fra Sandnes og Egersunds side.» Og der har du EIK. Det har alltid vært et idrettslag der medlemmene har hatt evnen til å more seg.

– De første årene var det fest hele tiden. Derfor feiret de jubileum allerede i 1924. Far min var en av stifterne, fortalte Knut Iversen til applaus fra scenen.

Ambisjoner

Men noen er forandret. Det er greit med fest og baluba, men for toppspillerne er det ikke lenger rom for kødd. Nå settes fotballen først. Det har gitt resultater. Aldri før har EIK var bedre over tid enn i dag. Ambisjonene er nå like høye som Varberg, fjellet som i alle år har tronet over hjemmebanen på Husabø.

Daglig leder Kenneth Andersen satte tonen for festen.

– EIK har gått fra å være en klubb som spilte mot Klebe til å slå Fredrikstad. Tenk så deilig det var å banke Bryne på Jæren og ikke minst slå Viking på hjemmebane, sa Andersen og avsluttet med tigerbrølet. «Tiger te me dør!»

Arnt Olav Klippenberg

«Opp til Husabø»

Festen lørdag startet ved at Mandsangerne toget inn til sangen «Opp til Husabø». EIK ble stiftet i 1919, men allerede i 1920 kom EIK-sangen som synges over høytaleranlegget på alle kamper av en rusten sanger hvis navn ikke skal nevnes av habilitetsgrunner. «Opp til Husabø» var egentlig ment som en protestsang.

– Kommunestyret nektet å bevilge penger til EIK og dermed måtte klubben arrangere et marked for å få fatt i penger, sier klubbhistoriker Kjell Åvendal.

Arnt Olav Klippenberg

Wolverhampton

Hvem var denne fotballgale Staton som er skrevet inn i klubbens historie?

– Jeg klarte å spore opp familien i England. Han jobbet 10 år som gravør på fajansen. Det var han som sparket i gang det som het Egersund fotballklubb.

Og nå kan vi røpe noe spennende. De gule og svarte stripene er ikke tilfeldige. Her er Åvendals hypotese.

– Staton var fra grevskapet Staffordshire i England. Den gang tilhørte Wolverhampton Staffordshire. Jeg mener det ikke er tilfeldig at fotballaget i Egersund endte opp i de samme draktene som Wolfs. Det var Staton som tok dem med seg til byen.

Arnt Olav Klippenberg

Festen

Øyeblikket på festen var det nettopp Kjell Åvendal som sto for. I 1998 laget han en film med en guttunge i Nygaten som trikser med en ball i Parken. Der sitter en olding på en benk. De to kommer i snakk. Oldningen viser et bilde. Han spilte på det første EIK-laget i 1919. Guttungen heter Sverre Larsen Larshus.

– Jeg husker den gamle mannen som bodde i nabohuset, forteller Larshus, som i dag, 21 år seinere, er kaptein på EIK.

TV-profilen Knut Skeie Solberg, med 51 kamper for EIK, fremførte sin nye EIK-sang og ledet oss gjennom kvelden på en til tider rørende måte. En setning som oppsummerer festen kom fra styreleder Per Trygve Årstad.

– Hvis alt annet går til helsikken, så vil EIK fremdeles være der.