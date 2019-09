17-åringen dominerer på lynraske og vanskelige fjellveier i Pennsylvania og kan være på vei mot sesongens syvende rallytriumf, heter det i en pressemelding.

Den norsksvenske unggutten startet der han sluttet i den østeuropeiske sesongavslutningen for to uker siden. Solberg junior kom rett fra knusende overlegen klasseseier (R5) i det estiske Louna-Eesti-rallyet, en sensasjonell annenplass totalt i kamp mot VM-spekkede biler samt to mesterskapstitler (latvisk og baltisk mester 2019).

På første fartsprøve i STPR-rallyet utklasset Oliver Solberg sin stallkamerat David Higgins med 15,4 sekunder. Higgins er tidobbelt USA-mester i rally og har vunnet Susquehannock Trail Performance Rally hele ni ganger tidligere.

Terje Pedersen / NTB scanpix

Det er første gang sønnen til Petter Solberg kjører det amerikanske mesterskapet. Nordiren Aaron Johnston er Olivers kartleser. 17-åringen vant i april det største løpet i mesterskapet, Olympus Rally. Det er hans eneste seier så langt i USA.

Etter syv av totalt 15 fartsprøver i Pennsylvania leder Oliver Solberg med 43,4 sekunder over Higgins. Kun på tredje fartsprøve maktet veteranen fra Isle of Man å matche sin unge Subaru-kompis og -rival.

Det gjenstår åtte fartsprøver av grusrallyet, som avsluttes lørdag. Totalt skal det kjøres 245 kilometer med fartsprøver.

PETER HOLGERSSON / BILDBYRÅN

Oliver Solberg kjører et todelt rallyprogram i 2019. I det amerikanske mesterskapet kjører han for Subaru Motorsports USA og deltar i seks av åtte runder, mens i det latviske mesterskapet har 17-åringen kjørt full serie (6 løp) i en privat Volkswagen Polo R5 (tilsvarende WRC2).

Oliver Solberg fyller 18 år om halvannen uke (23. september). Han skal etter planen debutere i rally-VM om tre uker i Wales Rally GB.

(©NTB)