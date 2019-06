Liverpool-stjerne avslører: Øyeblikket som inspirerte Barca-comebacket

Andrew Robertson har hatt en drømmesesong for Liverpool. Venstrebacken har vært en nøkkelspiller for Jürgen Klopp, og han står med hele 13 målgivende pasninger denne sesongen, to av dem i Champions League.

I et innlegg skrevet av Robertson på The Players Tribune forteller han at laget naturlig nok var langt nede etter 0–3-tapet for Barcelona i den første semifinalekampen, der Lionel Messi herjet og scoret to av målene.

– Selv om vi var i Barcelona, kunne ikke Madrid (der Champions League-finalen spilles) føltes lenger unna, skriver Robertson, som etter all sannsynlighet starter Champions League-finalen mot Tottenham klokken 21.00 i kveld.

Men etter at manager Jürgen Klopp kom inn i garderoben, endret alt seg, ifølge skotten.

«Gutter, gutter, gutter! Vi er ikke det beste laget i verden. Nå vet dere dette. Kanskje de er. Hvem bryr seg? Hvem bryr seg! Vi kan fortsatt slå det beste laget i verden. La oss prøve igjen», skal Klopp ha sagt i garderoben etter kampen på Camp Nou.

– Det tok meg kanskje et sekund, eller kanskje hele flyturen tilbake til Liverpool, for å tro på ham. Men sett i ettertid var det øyeblikket som endret alt for oss, legger Robertson til.

ALBERT GEA / REUTERS

«Fordi det er dere, har vi en sjanse»

Og det å tro på det umulige i fotballen, var et stort virkemiddel Klopp brukte for å motivere spillerne sine før Barcelona-returen på Anfield.

I et eksklusivt intervju med Jamie Carragher i The Telegraph, forteller Klopp hva han sa til spillerne sine før laget gikk ut på Anfield i håp om å snu et 0–3-resultat.

– Jeg sa til guttene; «Vi er nødt til å vinne 4–0 i kveld» og lo. Enkelt å si, eller hva? Jeg visste det var vanskelig, nærmest umulig, men jeg sa: «Fordi det er dere, har vi en sjanse. La oss prøve.» Det handler ikke hva jeg tenker, men det handler om spillerne, forteller tyskeren.

Klopp sier at det mildt sagt ikke tok lang tid før han innså at et sensasjonelt comeback faktisk var mulig.

– Da jeg så Barcelona ta avspark, og de startet med å spille ballen bakover i banen, samtidig som vi presset dem over hele banen tenkte jeg; «Okey, dette er mulig», mimrer Klopp.

CARL RECINE / REUTERS

– Har aldri vært mer forberedt til en finale

På pressekonferansen inn mot Champions League-finalen har Klopp blitt minnet på hans dårlige finale-statistikk. Tyskeren har blant annet tapt to av to finaler i Champions League, med Dortmund og Liverpool. Statistikken bekymrer ikke manageren.

– Jeg har aldri før hatt et så bra lag. Dette er det beste laget jeg har tatt til en finale. Det jeg kan si er at vi aldri har vært mer forberedt til en finale enn det vi er nå, sa han til Telegraph før finalen.

Det at Tottenham aldri har vært med i en Champions League-finale tidligere, tror Klopp kan være til de rødes fordel.