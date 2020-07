Dette savner han hos Brann

Blogg: Les Doddos tanker før helgens viktige hjemmekamp mot Start.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Doddo stiller spørsmål om Brann-supportere som ham selv er blitt for kravstore. Foto: Eirik Brekke

Eduardo Doddo Andersen

Er vi blitt for kravstore?

Etter nok et tap er misnøyen til å ta og føle på. Folk, meg selv inkludert, er sure. Var dette vi var lovet av styreleder Eivind Lunde? Skulle ikke Brann underholde, satse på ungdommer og bli et topplag?

Åtte serierunder inn i sesongen er Brann allerede elleve poeng bak serielederen. Det skyldes til dels at laget som innehar førsteplassen står bak tidenes beste seriestart, men det skyldes også at Brann har skuffet.

Brann har tapt tre ganger denne sesongen. Det er ikke godt nok når laget har ambisjoner om å være en medaljekandidat. Det tredje tapet kom mot i Skien, og der var Odd best i det meste og vant fortjent.

Det er kanskje noen som vil gripe til halmstrået, Mikael Berge Kvinge. Det unge talentet årsdebuterte på onsdag, og det får oss til å tenke at Brann er i gang med talentsatsingen. Hvis vi sammenlikner Brann med laget fra Skien, ser vi imidlertid at det fortsatt er en vei å gå. Odd hadde to 18-åringer på midtbanen, Jørgensen og Kitolano. Det oste av kvalitet og selvtillit av dem, og de var sterkt delaktig i at Brann reiste tomhendt hjem.

Brann har manglet stabilitet i år. Det har ført til en del skuffelser som denne, mot Odd i Skien. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Resultatet på Skagerak Arena er fortvilende, men prestasjonen er kanskje enda mer skuffende. Før denne sesongen var vi lovet litt mer spenstig fotball. Ikke det at det var så mange av oss trodde på det løftet, men klare tegn på forbedring hadde vi supportere i det minste sett for oss. I enkelte faser av kampene har Brann evnet å underholde sitt hjemmesittende publikum, men det jevne inntrykket er at Brann 2020 likner på Brann anno 2019. Det er ikke tatt så mange grep. De slår ikke ballen raskt i lengderetningen, de kommer ikke med mange mann inn i boksen, og de griper ikke hver eneste kontringsmulighet.

Mer underholdende fotball og mer bruk av unge spillere, samtidig som at laget skal kvalifisere seg for Europa, er årets krav, ikke bare fra deg og meg, men fra styret. Styreleder Eivind Lunde har ved flere anledninger vært tydelig på det.

Det er fortsatt lenge igjen av sesongen, og mye kan skje, for eksempel at det løsner for Brann. Men det begynner å haste med både poeng, og spill som varmer. Men for all del, jeg tar høyde for at jeg har for høye forventninger til spill og resultater. Brann har tross alt vunnet fire kamper, og de har kontakt med teten.

Kanskje det er slik at vi må være tålmodige og gi klubben mer tid?

Hør Ballspark-podkasten med Doddo: