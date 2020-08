Slik reagerer fansen etter TILs sene seier i Bergen

Her er reaksjonene underveis og etter TILs borteseier mot Åsane.

NÆRE PÅ: Eric Kitolano og TIL var svært nære på ved flere anlednigner, men måtte reise hjem til Tromsø med kun ett poeng i bagasjen. Foto: Marit Hommedal

Tobias Stein Eilertsen iTromsø

ÅSANE - TIL 0-1

Leder i Forza Tromsø, Morten Killingberg hadde sine betenkeligheter om muligheten for at TIL skulle ta sin syvende strake seier før avspark.

Tidligere TV2-journalist og bergenser Davy Wathne var imidlertid rask ute med å forsikre Killingberg om at dette ville gå fint for Gutan.

Åsane skulle konsekvent spille seg ut bakfra, noe Isberget-supporter Arne Jonny Johnsen mente Gutan burde utnytte.

Etter 29 minutter var det Gutan som var nærmest scoring da det smalt i stolpen fra Eric Kitolano.

På overtid av overtiden smalt det igjen i stanga og ut for TIL og dermed gikk lagene til pause på stillingen 0–0.

Den nyoppstarede podcasten TIL-snakk sin Twitter-bruker valgte imidlertid å se det med mer positive øyne etter Nilsens avslutning og prestasjon i 1. omgang.

Det var virkelig ikke Gutans dag de første 60 da de for tredje gang så et skudd fyke i stanga og ut like før timen var spilt.

NRK-journalist Gunnder Grindstein kom med en humørfull bemerkning etter TILs tredje stang-ut for dagen.

Når det nærmet seg slutten, begynte håpet å slukne litt for Forza Tromsø-supporter Ronny Andersen.

Mens andre supportere var mer optimistisk.

Da Sakaris Opsahl dukket opp og var sist på ballen til 0–1 i 89. minutt og dermed sikret en sterk borteseier for Gutan tok det av i sosiale medier.

Dette var Gutans fjerde 1–0-seier denne sesongen og Martin Myrlund som tidligere har jobbet i både TIL og TUIL viste til Gaute Helstrups humørfulle Tweet om at 1–0 DET er det som er fotball.

TILs offisielle Twitter-konto oppsumerte kampen slik.

Og Gutan har fått seg en ny helt.

Og konoten Vant Tromsø kunne kort kommentere i kjent stil: