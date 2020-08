Skaanes tente håp om borteseier, men Start raknet igjen: – Jeg er nesten tom for ord

Amahl Pellegrino satte 2–2, før Kristiansund til slutt vant 3–2 over Start på hjemmebane. Foto: Ned Alley

Start var nær årets første borteseier og ledet 2–1 med et kvarter igjen. Så scoret Kristiansund to og sendte Start under nedrykkstreken.