Helsemyndighetene med nedslående beskjed til norsk toppfotball

Forslaget om fire testkamper med inntil 2500 tilskuere avvises av Helsedepartementet.

Slik så tribunene ut under Rosenborgs kamp mot Kristiansund på Lerkendal i juni. Foto: Ole Martin Wold, NTB scanpix

Forrige uke sendte Norges Fotballforbund (NFF), Toppfotball Kvinner og Norsk Toppfotball (NTF) et brev til Helse- og omsorgsdepartementet og Kulturdepartementet.

Der ba de om øke tilskuertallet fra dagens bestemte antall på 200 tilskuere til inntil 2500 tilskuere, etter initiativ fra klubbene selv. Testkampene som ble foreslått var følgende:

14. august: Rosenborg Kvinner mot Vålerenga (Lerkendal stadion)

17. august: Start mot Vålerenga (Sør Arena)

25. august: Kongsvinger mot Lillestrøm (Gjemselund Stadion)

29. august: Brann mot Strømsgodset (Brann Stadion)

Nå er det lov med 200 tilskuere på eliteseriekampene. Det blir ingen økning med det første. Foto: Tor Høvik, Bergens Tidende

– Krevende balansegang

Forslaget avvises nå i et svar fra Helse- og omsorgsdepartementet.

I svarbrevet som Aftenposten har fått tilgang til, skriver departementet at forbudet mot arrangementer med flere enn 200 personer står fast inntil videre.

«Det er besluttet at vedtak om åpning for arrangementer med over 500 personer ikke vil fattes før tidligst 1. september 2020. Regjeringen må avveie flere ulike hensyn i den krevende balansegangen det er å gjenåpne samfunnet, samtidig som det overordnede målet er å beholde kontroll over smittespredningen», heter det i brevet signert avdelingsdirektør Bodil Blaker.

«Helsedirektoratet, i samråd med Folkehelseinstituttet, vurderer fortløpende ev. justeringer av tiltak – også muligheten for å kunne øke arrangementer fra 200 til inntil 500 personer» står det videre.

«For alle som er glad i fotball er ventetiden lang. Men det går rette veien, og gradvis letter vi på smitteverntiltakene. Gitt at vi kan fortsette gjenåpningen av samfunnet vil vi med tiden også kunne åpne for arrangementer med flere personer enn hva som er tillatt i dag», avsluttes brevet.

Daglig leder i Rosenborg, Tove Moe Dyrhaug. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Veldig synd

Daglig leder i Rosenborg, Tove Moe Dyrhaug, synes det er «veldig synd» at forslaget om testkamper avvises.

– Jeg forstår at det er gjort gode vurderinger, men samtidig er det litt forskjell på ulike ting. Vi mener jo at en testkamp på inntil 2500 tilskuere er uproblematisk med tanke på smittevern, sier Dyrhaug.

– Lerkendal har 24 innganger, fire restauranter, flere etasjer og kapasitet på over 21.000. Å ta inn inntil 2500 tilskuere med voldsomme smittevernregler, er ikke noe problem, fortsetter hun.

I brevet fra NFF, Toppfotball Kvinner og NTF ble RBK Kvinners kamp mot Vålerenga 14. august foreslått som den aller første testkampen med inntil 2500 tilskuere.

– Det er også synd for RBK Kvinner, som er historiske i 2020, som kunne fått en kamp på Lerkendal mot Vålerenga. Dette var en særskilt kamp fordi RBK Kvinner spiller på kunstgress til vanlig, så det blir vanskelig å få til det igjen. Dette var en kamp man hadde dispensasjon til å spille på Lerkendal akkurat nå, sier Dyrhaug.